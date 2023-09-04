Korna tartışmasında kan aktı: Torunu yaşındaki genci vurdu

KÜFÜRLEŞMEYE BAŞLADILAR!

Korna sesinin uzamasına sinirlenen Osman N. ise Emin Cem C.'ye tepki gösterdi. İkili arasında önce küfürleşme başladı. Bir süre sonra sinirlerine hakim olamayan Osman N., aracından inerek Emin Cem C.'ye ateş etti. Talihsiz genç bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan genç özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan gencin hastanedeki tedavisi sürüyor.