Haberler Yaşam Haberleri Korna tartışmasında kan aktı: Torunu yaşındaki genci vurdu
Giriş Tarihi: 4.9.2023 18:00 Son Güncelleme: 4.9.2023 18:33

Korna tartışmasında kan aktı: Torunu yaşındaki genci vurdu

Bakırköy'de 'kornaya uzun bastın' tartışması önce küfürleşmeye ardından da silahlı kavgaya dönüştü. Aracından inen Osman N. (70) silahını çıkararak Emin Cem C.'yi vurdu. Talihsiz genç hastaneye kaldırılırken, yaşlı adam ise gözaltına alındı.

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
Korna tartışmasında kan aktı: Torunu yaşındaki genci vurdu

Bakırköy'e bağlı Zuhuratbaba'da Mahallesi, Yüce Tarla Caddesi'nde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti. Trafiğin yoğunlaşması ile Emin Cem C. uzun bir şekilde kornaya bastı.

KÜFÜRLEŞMEYE BAŞLADILAR!

Korna sesinin uzamasına sinirlenen Osman N. ise Emin Cem C.'ye tepki gösterdi. İkili arasında önce küfürleşme başladı. Bir süre sonra sinirlerine hakim olamayan Osman N., aracından inerek Emin Cem C.'ye ateş etti. Talihsiz genç bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan genç özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan gencin hastanedeki tedavisi sürüyor.

GÖZALTINA ALINDI

Bakırköy Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler yaptıkları çalışmalar sonucu şüpheli Osman N.'yi kısa sürede gözaltına aldı.

Yaşlı adamın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Korna tartışmasında kan aktı: Torunu yaşındaki genci vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA