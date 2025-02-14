İstanbul'da “Korsan Kitap” operasyonu… Piyasa değeri 140 milyon lira…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri; Ataşehir İlçesi'nde dört adrese eş zamanlı "Korsan Kitap" operasyonu düzenledi. Üç kişi "5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na Muhalefet" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 140 milyon lira olan ve satılarak piyasaya sürülmek üzere depolanmış, farklı yayınevlerinin taklidi 94 bin 587 bandrolsüz kitap, bin 100 adet CD/DVD olmak üzere toplamda 95 bin 687 adet taklit ürün ele geçirildi. Yedi kamyon korsan kitap İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde basına sergilendi.