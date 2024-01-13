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Giriş Tarihi: 13.1.2024 10:38

Korsan takside yakalandılar… İki kilo 985 gram uyuşturucu ve silah çıktı

İstanbul’da iki uyuşturucu madde satıcısı, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından korsan takside yakalandı. İki zehir taciri ve korsan taksici gözaltına alındı. İki kilo 985 gram Metamfetamin maddesi ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Korsan takside yakalandılar… İki kilo 985 gram uyuşturucu ve silah çıktı

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Maltepe İlçesi Gülsuyu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç sürücüsü E.Y. ile aracın içerisinde bulunan H.Ö.'ye yapılan kontrollerin ardından, yine araç içerisindeki G.K. isimli kadına kontrol yapılmak istendiği esnada G.K. isimli kadın şüpheli kaçmaya çalıştı. G.K., kısa süreli bir kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Üç paket halinde toplamda iki kilo 985 gram Metamfetamin maddesi, bir ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen üç bin 885 lira nakit para ele geçirildi. E.Y. adlı kişinin "Korsan Taksi" faaliyetinde bulunduğu ve H.Ö. ile G.K.'yı Kadıköy İlçesi'nden yolcu olarak aldığı tespit edildi. Üç kişinin farklı suçlardan ötürü toplamda 83 suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. "Uyuşturucu Madde Ticareti" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edilen H.Ö. ve G.K. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. E.Y.'ye ise "Korsan Taksicilik" yaptığı gerekçesiyle 34 bin 376 lira idari para cezası kesildi. Adliyeye sevk edilen E.Y., "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Korsan takside yakalandılar… İki kilo 985 gram uyuşturucu ve silah çıktı
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