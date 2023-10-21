Korudaki köpek ve sahibinden çifte saldırı! Önce çocukların sonra polislerin üzerine saldı

Maltepe'de bulunan İdealtepe 50. Yıl Korusu'nda yaşanan olayda, geçtiğimiz Haziran ayında koruda oynayan çocuklar, bir köpeğin üzerlerine aldırması sonucu korku dolu anlar yaşadı. Yaralanan çocukların aileleri dehşete düşerken olay yerine ambulans ve polis çağrıldı.

HAKARET, SALDIRI NE ARARSAN VAR

Bir süre sonra koruya gelen polis memurları Ahmet T. Ve Sezer Ö., başlarına geleceklerden habersiz köpeğin sahibini aramaya koyuldu. Kalabalıkta köpeğin sahibi Tülay K.'yı bularak konuşmak için yanına giden polisler, hayatlarının şokunu yaşadı. İddiaya göre Tülay K., polislerle konuşmayı reddederek "Cahil gerizekalılar, buradan da gitmeyeceğim rahatsız olan varsa kendisi gitsin " şeklinde hakaretler yağdırmaya başladı.

KÖPEĞİNİ POLİSLERİN ÜZERİNE SALDI

Bir anda sinir krizi geçirerek bağırmaya başlayan Tülay K., bununla da yetinmedi. Çocuklara saldıran köpeğini bu sefer de iki polisin üzerine salarak adli işlem yapmalarını engellemeye çalıştı. Polisler, saldırgan köpeği durdurmaları için belediye görevlilerinden yardım istedi, direnişine devam eden Tülay K.'ya müdahale edilmesi için de emniyet müdürlüğünü arayarak kadın polislerin olay yerine gelmesi gerektiğini bildirdi.

5 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Yaşananların ardından polis memurları Ahmet T. ve Sezer Ö., savcılığın yolunu tuttu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında köpeğini hakaret ettiği polislerin üzerine salarak saldırtan şüpheli kadına "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" ve "Hakaret" suçlarından 5 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.