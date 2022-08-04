Kosova Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Kosova ’ya Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Türkiye'deki vatandaşlar, Balkan ülkeleri arasında yer alan Kosova'ya nasıl gideceği hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Bunun yanında birçok kişi Meksika'ya da gitmek istemektedir. Meksika, genellikle Avrupa Birliği ülkeleri vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkı vermektedir. Bunun yanında bilindiği gibi Türkiye'den çoğu yere giderken kesinlikle pasaport gerekmektedir. Peki, Türkiye'den Kosova'ya giderken vize ve pasaport gerekiyor mu, kalktı mı? Sorularının cevapları…

Kosova Vize İstiyor Mu, Kalktı Mı?

Kosova Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek olan Türk vatandaşları; Umuma Mahsus (Bordo) Pasaport, Hizmet (Gri) Pasaportu, Hususi (Yeşil) Pasaport, Diplomatik (Siyah) Pasaport türlerinden herhangi birine sahip olması fark etmeksizin 6 ay içerisinde 90 gün süre ile yapacakları ziyaretlerde vizeden muaf tutulmaktadır. Kosova ile Türkiye arasında 3 Ocak 2009 tarihinde, Türkiye ile Kosova arasında Vize Muafiyet Anlaşması'nın imzalanması sonrasında her iki ülke vatandaşları özgürce 2 ülke arasında seyahat edebilme hakkına sahip olmuşlardır. Bu nedenle Kosova Cumhuriyetine giderken yanınızda sadece kimlik ve geçerlilik süresi olan bir pasaportunuzun bulunması yeterli olacaktır.

Kosova Cumhuriyeti; 1 Temmuz 2013 tarihinde, bütün ülkeler için yeni bir vize rejimi politikasını tanıttı. Yabancı vatandaşlar sadece 90 gün boyunca Kosova'da kalmak hakkına sahiptir. 90 gün sonra, aksi takdirde konaklamaları yasa dışı olarak ele alınarak, Kosova Polisinin Yabancılar Müdürlüğüne bildirilmek zorundadır. Ancak Vize rejimi uygulamaya tabi yabancı vatandaşlar, geçerli çok girişli Schengen vizesi sahibiyse Kosova Cumhuriyetine giriş için Kosova'dan vize almak zorunda kalmadan 15 gün kadar kalabilirler. Vize için başvuru şartları şu şekildedir:

Vize başvurusu için hazırlanan tüm belgelerin 2 nüsha olması gerekmektedir.

İngilizce ya da Türkçe dillerinde doldurulabilen vize başvuru formu eksiksiz ve hatasız olmalıdır. Konsolosluk, hatalı formlar konusunda hassas davranmaktadır.

Tüm belgelerin İngilizce ya da Kosova'nın resmi dilleri olan Arnavutça veya Sırpçaya çevrilmesi gerekmektedir.

Diplomatik ve resmi pasaport sahipleri vize ücretlerinden muaftır.

Konsolosluğa teslim edilecek belgelerdeki tüm iletişim bilgilerinin ve kişisel bilgilerin tutarlı olması başvuru şartları arasında bulunmaktadır.

Kosova Pasaport İstiyor Mu, Kalktı Mı?

Kosova ile Türkiye arasında 3 Ocak 2009 tarihinde Vize Muafiyet Anlaşması imzalanmıştı. Sonrasında her iki ülke vatandaşları özgürce 2 ülke arasında seyahat edebilme hakkı kazandılar. Bu nedenle Kosova Cumhuriyetine giderken yanınızda sadece kimlik ve geçerlilik süresi olan bir pasaportunuzun bulunması yeterli olacaktır. Kosova'ya gitmek için pasaport gereklidir. Pasaportunuzun geçerlilik süresini kontrol etmeniz gereklidir.