Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı: Bir haftadır haber alınamıyordu!

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri merdivenli aracı marifeti ile eve giren ekipler şahsı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Hüseyin Aygül'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Aygül'ün ölüm haberini alan komşuları yasa boğulurken, şahsın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.