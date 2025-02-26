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Giriş Tarihi: 26.2.2025 21:24

Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı: Bir haftadır haber alınamıyordu!

Aydın'ın Efeler ilçesinde 4 katlı bir apartmandan gelen kötü kokular bina sakinlerini rahatsız etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler daireye girdiklerinde bir haftadır kendisinden haber alınamayan Hüseyin Aygül’ün cansız bedeniyle karşılaştı. Talihsiz adamın komşuları yasa boğulurken, soruşturma devam ediyor.

İHA
Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı: Bir haftadır haber alınamıyordu!

Olay, Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan bir 4 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanı saran kötü kokunun nedenini araştıran apartman sakinleri, kokunun yaklaşık 1 haftadır görmedikleri komşularının dairesinden geldiğini fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri merdivenli aracı marifeti ile eve giren ekipler şahsı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Hüseyin Aygül'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Aygül'ün ölüm haberini alan komşuları yasa boğulurken, şahsın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı: Bir haftadır haber alınamıyordu!
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