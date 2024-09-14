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Giriş Tarihi: 14.9.2024 09:47 Son Güncelleme: 14.9.2024 10:08

Kötü koku gelen binanın bodrum katından insan cesedi çıktı!

Düzce’de bir apartmanın bodrum katında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

ENES GÜNEŞ
Kötü koku gelen binanın bodrum katından insan cesedi çıktı!

Düzce merkeze bağlı Burhaniye Mahallesi General Kazım Sokak'ta, vatandaşlar mahallede ki kötü kokunun hayvan leşi olabileceğini düşünerek zabıta ekiplerine haber verdi, ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri, binada yaptıkları incelemede bodrum katında bir erkek cesedi buldu.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Uzun bir süredir orada olduğu değerlendirilen cesedin kime ait olduğu henüz belirlenemedi.

Cansız beden, savcılık incelemesinin ardından kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kötü koku gelen binanın bodrum katından insan cesedi çıktı!
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