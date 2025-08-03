Haberler Yaşam Haberleri Kötü kokudan rahatsız olan komşular ihbar etti: Acı olay ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 3.8.2025 20:59

Kötü kokudan rahatsız olan komşular ihbar etti: Acı olay ortaya çıktı!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu. Olay kokudan rahatsız olan komşuların ihbarı sonucu ortaya çıktı.

İHA
Kötü kokudan rahatsız olan komşular ihbar etti: Acı olay ortaya çıktı!

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Papatya Sokak'ta 3 katlı binada aşırı kokudan rahatsız olan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

2 HAFTADIR HABER ALINAMIYORDU

İhbarın ardından adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 haftadır haber alınamayan E.A.'nın evine pencereden giren itfaiye ekipleri, şahsın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından E.A.'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kötü kokudan rahatsız olan komşular ihbar etti: Acı olay ortaya çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz