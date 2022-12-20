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Giriş Tarihi: 20.12.2022 16:35

Kovan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kovan bu akşam TV'de! İşte konusu, oyuncu kadrosu

Bu akşam TRT1 ekranlarından yayınlanacak olan Kovan filmi konusu, oyuncuları gibi birçok detayla gündeme geliyor. Başrollerinde Meryem Uzerli, Feyyaz Duman, Hakan Karsak’ın yer aldığı yapım dram türünde filmseverler tarafından ilgiyle izleniyor. Bu noktada ise “Kovan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?” gibi sorular yanıt aramaya başladı. İşte Kovan filmi hakkında detaylar.

Kovan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kovan bu akşam TV’de! İşte konusu, oyuncu kadrosu

Kovan filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyenleriyle buluşucak. Yönetmenliğini Eylem Kaftan'ın yaptığı Kovan filmi 25 Eylül 2020'de vizyona girmişti. Yapımla ilgili olarak "Kovan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" soruları yanıt aramaya başladı. Filmde; Almanya'dan Karadeniz'deki memleketine dönen Ayşe, annesinin ölmeden önceki son arzusunu yerine getirmek için onun çok değer verdiği arı kovanlarıyla ilgilenmeye başlar. İşte Kovan filmine dair merak edilen diğer detaylar.

KOVAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Genç bir kadın olan Ayşe, ortaokul yıllarında Artvin'den Almanya'ya gönderilir. Uzun yıllar memleketinden uzakta yaşayan Ayşe, annesinin hastalanması sonucu çocukluğunun geçtiği köy evine geri döner. Ölüm döşeğinde olan annesi, kızında son olarak aile arılığını çekip çevirmesini ister. Hayatta en büyük korkusu arı olan Ayşe, annesinin isteğini geri çeviremez ve aile yadigarına sahip çıkmaya karar verir.

Bu süreçte arıcılığın merkezi olan köye modern yönetmenler getiren Ayşe ile geleneksel arıcılar arasında çatışmalar yaşanır. Bir de koana dadanan arılar, Ayşe'nin hayatı ve kovanlar için büyük tehlike oluşturur.

KOVAN OYUNCULARI

Meryem Uzerli,

Feyyaz Duman,

Hakan Karsak

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Kovan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kovan bu akşam TV'de! İşte konusu, oyuncu kadrosu
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