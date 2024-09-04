Kovid-19 geçmişimizde kocaman bir ‘boşluk’ bıraktı

Sağlık sistemi başta olmak üzere sosyal, siyasi ve ekonomik alanda önemli sonuçlara yol açan Kovid-19 pandemisi sırasında yaşamın dinamikleri değişti. Öğrenciler, uzaktan eğitimle ev ortamında eğitim aldı. Çocuklar okullarına gidemedi, arkadaşlarını göremedi. Üniversiteyi kazananlar, lisans veya önlisansın büyük bölümünü evden tamamladı. Yetişkinler ise ev ortamında çalışma modeline geçti. Aile ziyaretleri yapılamadı, geziler gerçekleşemedi. Pandeminin etkisiyle gündelik yaşantısı askıya alınan pek çok insan, hayata geç kalmışlık ve kayıp zaman hissinin etkisinde kaldı. Pandemic Skip (Pandemi Boşluğu) olarak adlandırılan bu durum, kırılmasıyla ortaya çıktı. Pandemi sonrasında adaptasyonu olumsuz etkileyen Pandemic Skip hakkında konuşan uzmanlar detayları ve çözüm önerilerini anlattı:

PANDEMİ SÜRECİ KAYIP ZAMAN DİLİMİ OLARAK ALGILANDI

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Yelda Tan:

"Evde geçirilen vakit bireylerde bocalamaya neden oluyor. Pandemic Skip, özellikle sosyal medya kullanıcıları arasında gündemde olan bir kavram. Koronovirüsle yaşamın tüm dinamikleri değişti. Sosyal hayat sekteye uğradı. Bireyler, yapamadıkları yaşamsal faaliyetten dolayı pandemi sürecini hayatlarında kayıp ve yaşanmamış bir zaman dilimi olarak algıladı. Beynimizin kötü olanı silme gibi bir gerçekliği olduğunu, bunun bazen işe yaradığını bazen de bizi güçsüzleştirebileceği unutmamamız lazım. Bize düşen gerçekleri kabul edip yaşamsal becerilerimizi geliştirmek olmalı. Ruh sağlığı ve hedeflere ulaşmak için gerçekleri kabule geçip kimseyle kıyaslama yapmadan yola devam etmek büyük bir önem taşıyor."

Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın:

"Bu dönemin etkilerini telafi etmek, bilinçli çabalar ve küçük adımlarla mümkün. Pandemi döneminde yaşananlar, kendinizi ve hayatınızı yeniden değerlendirme fırsatı sundu. Bu dönemi bir yansıma fırsatı olarak görmek, kendinizi anlamanıza yardımcı olabilir. Kayıp zaman hissiyle başa çıkmanın ilk adımı, bu duygularınızı kabul etmek ve onlarla yüzleşmek olabilir. Pandeminin yarattığı boşluğu telafi etmek için büyük hedefler koymak bazen göz korkutucu olabilir. Bunun yerine, günlük yaşamınıza entegre edilebilecek küçük, ulaşılabilir hedefler belirlemek daha etkili olabilir. Bu hedefler, kişisel gelişim, hobiler veya sosyal ilişkilerle ilgili olabilir. Pandemi sırasında sosyal etkileşimlerimiz kısıtlandı ve bu da yalnızlık hissini artırdı. Sosyal bağlantıları yeniden güçlendirmek, yalnızlık hissini azaltabilir ve kendinizi daha bağlantılı hissetmenize yardımcı olabilir. Eski arkadaşlarınızla yeniden iletişime geçebilir, yeni sosyal aktiviteler keşfedebilir veya topluluk etkinliklerine katılabilirsiniz. Ayrıca egzersiz yapmak da endorfin salgılar ve kendinizi daha enerjik ve genç hissetmenize yardımcı olabilir."