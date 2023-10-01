Kovid kurbanı doktor anısına voleybol turnuvası düzenlendi

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde görev yaparken yakalandığı Kovid-19 nedeniyle 2021 yılında hayatını kaybeden Dr. Mehmet Ertane unutulmadı. Ertuğrul Gazi Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde gerçekleşen turnuvanın açılışına Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar, Aile ve Sosyal Politikalar Adana İl Müdürü Nevzat Özer, Dr. Mehmet Ertuna'nın annesi Mihriban Ertane, babası Mehmet Ertane, Sağlık-Sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu ile çok sayıda sağlık çalışanları katıldı.

Sağlık çalışanlarının son 3 yılda çok büyük sınavlar verdiğini ifade eden İl Sağlık Müdürü Halil Nacar; "Sağlık çalışanları perde önünde ve perde arkasında büyük fedakarlıkla yoğun çalışma ve gayret sarf ettiler. Bir yandan hastanelerinde bulunan hastalara hizmet verirken diğer yandan da kendilerini ve ailelerini söz konusu hastalıktan korumak için zorlu bir süreç geçirdiler. Bu zorlu süreçte bazı çalışma arkadaşlarımız Kovid 19 hastalığı sebebiyle aramızdan ayrıldılar. Dr. Mehmet Ertane de bu yoğun süreçte fedakarca hizmet ederken kaybettiğimiz çalışma arkadaşlarımızdan biriydi." dedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir de, "Allah sağlık çalışanlarının yokluğunu vermesin. Büyük fedakarlıkla çalışıyorlar. Mehmet Amca ve Mihriban Teyze Allah size de sabır versin. Hepimiz sıramızı bekliyoruz. Nasıl yaşadığımız ve nasıl öldüğümüz çok önemli. Allah bizi arkasında güzel bir hikaye bırakan ve öldüğünde Allah'ın huzuruna alnı açık çıkacak kullar eylesin. Oğlunuz insanların hayır duasını aldı. Çok güzel işler yapmış. Cenab-ı Allah umarım evladınızla sizi cennetinde buluşturur." diyerek turnuvanın hayırlı olmasını diledi.

Çukurova Devlet Hastanesi ile Aile ve Sosyal Politikalar arasında oynanan turnuvanın ilk maçı, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in başlama vuruşu ile yapıldı.