Köy köy dolaşıp çocuklara bilim aşılıyor

Her köyden bir Aziz Sancar çıkabilir" sloganıyla yola çıkan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, köy okullarını gezerek öğrencilere bilimi anlatıyor. Bugüne kadar 8 ilde 76 köy okulunu gezerek öğrencilere bilimi eğlenceli bir dille anlatan Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Atom- Molekül Fiziği Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata'nın son durağı Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Gedikhasanlı Köyü oldu. Böyükata bu buluşmalarda, uzaktan bağlantı ile de birbirinden kıymetli akademisyenleri öğrencilerle buluşturuyor.Gedikhasanlı Şehit Mustafa Önder İlkokulu'ndaki her bir sınıfta öğrencilerle ayrı ayrı ders veren Prof. Dr. Mustafa Böyükata, "Gedikhasanlı'dan da Aziz Sancar çıkabilir" mottosu ve "Ben de yaparım" vurgusu etrafında çocukların özgüvenini artırıcı sohbetler gerçekleştirdim. Öğrencilerle 'Mini Bilim Söyleşileri' yaparak onların sorularına cevapladım. Bilim insanlarından ve öncü isimlerden örnekler sıraladık. Köy okullarındaki çocuklarımızın bilime olan ilgilisi bizi Anadolu yolarına düşürdü. Son köy okuluna kadar köylerde bilimi anlatmaya devam edeceğim" dedi.