Köy köy gezip taş toplayarak 33 yılda saray dikti: Herkesin deli sandığı postacı mimaride çığır açtı!

1879 yılında Hauterives sokaklarında yürüyen sıradan bir postacı, ayağının takıldığı o tek bir taşla mimarlık tarihinin en çılgın rüyasını başlattı. Çevresindeki herkesin delirdiğini düşündüğü Joseph Ferdinand Cheval, tam 33 yıl boyunca heybesinde ve el arabasında sadece çakıl taşları, deniz kabukları ve çamur taşıdı.

Hiçbir eğitimi, tek bir yardımcısı ya da mühendislik tecrübesi yoktu; ama o, tek başına bürokrasiye ve yer çekimine meydan okuyarak dünya tarihine geçecek akılalmaz bir saray inşa etti.