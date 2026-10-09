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Giriş Tarihi: 09.10.2026 12:38

Köy köy gezip taş toplayarak 33 yılda saray dikti: Herkesin deli sandığı postacı mimaride çığır açtı!

Hiçbir mimarlık eğitimi almadı, herkes ona 'deli' gözüyle baktı! Fransız postacı Joseph Ferdinand Cheval'in el arabasıyla topladığı taşlardan yükselttiği o sıra dışı başyapıt, bugün dünya sanat tarihinde yer tutuyor ve sanatseverleri büyülüyor!

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Köy köy gezip taş toplayarak 33 yılda saray dikti: Herkesin deli sandığı postacı mimaride çığır açtı!
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1879 yılında Hauterives sokaklarında yürüyen sıradan bir postacı, ayağının takıldığı o tek bir taşla mimarlık tarihinin en çılgın rüyasını başlattı. Çevresindeki herkesin delirdiğini düşündüğü Joseph Ferdinand Cheval, tam 33 yıl boyunca heybesinde ve el arabasında sadece çakıl taşları, deniz kabukları ve çamur taşıdı.

Hiçbir eğitimi, tek bir yardımcısı ya da mühendislik tecrübesi yoktu; ama o, tek başına bürokrasiye ve yer çekimine meydan okuyarak dünya tarihine geçecek akılalmaz bir saray inşa etti.

Köy köy gezip taş toplayarak 33 yılda saray dikti: Herkesin deli sandığı postacı mimaride çığır açtı!

Yollardan Taş Toplayarak Başladı

Fransa'nın Hauterives bölgesinde posta dağıtıcılığı yapan Joseph Ferdinand Cheval, 1879 yılında yolda yürürken ayağına takılan taşların şeklinden ilham alarak tek başına dev bir yapı inşa etmeye karar verdi.

Köy köy gezip taş toplayarak 33 yılda saray dikti: Herkesin deli sandığı postacı mimaride çığır açtı!

Hiçbir mimarlık veya inşaat eğitimi olmayan Cheval, tam 33 yıl boyunca dağıtım yaptığı güzergahlardan el arabasıyla topladığı taşları, deniz kabuklarını ve çimentoyu bir araya getirerek Palais Ideal (İdeal Saray) adını verdiği devasa yapıyı ortaya çıkardı.

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Köy köy gezip taş toplayarak 33 yılda saray dikti: Herkesin deli sandığı postacı mimaride çığır açtı!

Binanın Mimarisinde Çeşitli Kültürleri Harmanladı

26 metre uzunluğa, 12 metre genişliğe ve 12 metre yüksekliğe ulaşan bu benzersiz yapı, dünyadaki hiçbir geleneksel mimari akıma doğrudan uymuyor:

Köy köy gezip taş toplayarak 33 yılda saray dikti: Herkesin deli sandığı postacı mimaride çığır açtı!

Duvarlarında Hindu tapınaklarından İsviçre dağ evlerine, Orta Çağ şatolarından Cezayir mimarisine kadar uzanan sayısız motif bulunuyor.

Köy köy gezip taş toplayarak 33 yılda saray dikti: Herkesin deli sandığı postacı mimaride çığır açtı!

Tarihi ve Mitolojik Figürlere Yer Verdi

Yapının dış cephesi Jül Sezar, Arşimet, Vercingetorix, mitolojik devler ve Adem ile Havva gibi figürlerle süslü.

Köy köy gezip taş toplayarak 33 yılda saray dikti: Herkesin deli sandığı postacı mimaride çığır açtı!

Duvar kabartmalarında ahtapottan file, ayıdan pelikana kadar uzanan onlarca farklı hayvan heykeli yer alıyor.

Köy köy gezip taş toplayarak 33 yılda saray dikti: Herkesin deli sandığı postacı mimaride çığır açtı!

Sarayın Yanında Mezarını İnşa Etti

Sarayın hemen yanına kendisi ve eşi için bir Mısır mezarı inşa eden Cheval, vefat ettiğinde buraya gömülmek istedi. Ancak Fransız yetkililer mezarlık dışına defin yapılmasına izin vermedi.

Köy köy gezip taş toplayarak 33 yılda saray dikti: Herkesin deli sandığı postacı mimaride çığır açtı!

Bu ret kararı 77 yaşındaki postacıyı durdurmaya yetmedi. Cheval, yerel köy mezarlığında 8 yıl daha tek başına çalışarak Sonsuz Sessizlik ve Dinlenme Mezarı adını verdiği ikinci bir anıt mezar inşa etti. 1922 yılında, yani ölümünden sadece iki yıl önce tamamlanan mezar, postacının hayattaki son büyük eseri oldu.

Köy köy gezip taş toplayarak 33 yılda saray dikti: Herkesin deli sandığı postacı mimaride çığır açtı!

Dünyadaki Tek "Naif Mimari Örneği" Olarak Tescillendi

1969 yılında dönemin Fransa Kültür Bakanı André Malraux tarafından koruma altına alınarak Tarihi Anıt ilan edilen İdeal Saray, dünyada naif sanat kategorisinde kabul edilen tek mimari yapı olma özelliğini taşıyor.

Köy köy gezip taş toplayarak 33 yılda saray dikti: Herkesin deli sandığı postacı mimaride çığır açtı!

Bugün her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan bu masalsı saray, bir insanın tek başına gösterdiği sabır ve azmin en somut kanıtı olarak varlığını sürdürüyor.

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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Köy köy gezip taş toplayarak 33 yılda saray dikti: Herkesin deli sandığı postacı mimaride çığır açtı!
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