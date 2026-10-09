Köy köy gezip taş toplayarak 33 yılda saray dikti: Herkesin deli sandığı postacı mimaride çığır açtı!

1879 yılında Hauterives sokaklarında yürüyen sıradan bir postacı, ayağının takıldığı o tek bir taşla mimarlık tarihinin en çılgın rüyasını başlattı. Çevresindeki herkesin delirdiğini düşündüğü Joseph Ferdinand Cheval, tam 33 yıl boyunca heybesinde ve el arabasında sadece çakıl taşları, deniz kabukları ve çamur taşıdı.
Hiçbir eğitimi, tek bir yardımcısı ya da mühendislik tecrübesi yoktu; ama o, tek başına bürokrasiye ve yer çekimine meydan okuyarak dünya tarihine geçecek akılalmaz bir saray inşa etti.
Yollardan Taş Toplayarak Başladı
Fransa'nın Hauterives bölgesinde posta dağıtıcılığı yapan Joseph Ferdinand Cheval, 1879 yılında yolda yürürken ayağına takılan taşların şeklinden ilham alarak tek başına dev bir yapı inşa etmeye karar verdi.
Binanın Mimarisinde Çeşitli Kültürleri Harmanladı
26 metre uzunluğa, 12 metre genişliğe ve 12 metre yüksekliğe ulaşan bu benzersiz yapı, dünyadaki hiçbir geleneksel mimari akıma doğrudan uymuyor:
Duvarlarında Hindu tapınaklarından İsviçre dağ evlerine, Orta Çağ şatolarından Cezayir mimarisine kadar uzanan sayısız motif bulunuyor.
Tarihi ve Mitolojik Figürlere Yer Verdi
Yapının dış cephesi Jül Sezar, Arşimet, Vercingetorix, mitolojik devler ve Adem ile Havva gibi figürlerle süslü.
Duvar kabartmalarında ahtapottan file, ayıdan pelikana kadar uzanan onlarca farklı hayvan heykeli yer alıyor.
Sarayın Yanında Mezarını İnşa Etti
Sarayın hemen yanına kendisi ve eşi için bir Mısır mezarı inşa eden Cheval, vefat ettiğinde buraya gömülmek istedi. Ancak Fransız yetkililer mezarlık dışına defin yapılmasına izin vermedi.
Bu ret kararı 77 yaşındaki postacıyı durdurmaya yetmedi. Cheval, yerel köy mezarlığında 8 yıl daha tek başına çalışarak Sonsuz Sessizlik ve Dinlenme Mezarı adını verdiği ikinci bir anıt mezar inşa etti. 1922 yılında, yani ölümünden sadece iki yıl önce tamamlanan mezar, postacının hayattaki son büyük eseri oldu.
Dünyadaki Tek "Naif Mimari Örneği" Olarak Tescillendi
1969 yılında dönemin Fransa Kültür Bakanı André Malraux tarafından koruma altına alınarak Tarihi Anıt ilan edilen İdeal Saray, dünyada naif sanat kategorisinde kabul edilen tek mimari yapı olma özelliğini taşıyor.