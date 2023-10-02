Köy okulunda “Okulun Havası Değişiyor’ projesi! Proje sayesinde soba yakmaktan kurtuldular

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Çaldere Köyü'nde 4 öğretmen ve 41 öğrencinin bulunduğu 4 derslikli köy ilkokulunda hayata geçirilen Doğa ve Çevre Dostu proje sayesinde okulun damında kurulan güneş panelleri sistemi ile öğretmenler soba yakma derdinden kurtuldu. Okulun ısınması ve soğutulması, okulun sıcak su ve elektrik ihtiyacı da bu sistemden karşılanıyor.

"ÖĞRENCİLER KARBONDİOKSİT GAZINI SOLUMAKTAN DA KURTULDU"

Midyat Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleri ile özel bir firma tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirilen "Okulun Havası Değişiyor" projesi ile okulun öğretmenleri ve öğrencileri, havanın temizlenmesi görevini yerine getiren bu proje sayesinde okulda ders işlerken soba yakılmasından dolayı sınıflara sızan karbondioksit gazını solumaktan da kurtuldular. İklimlendirmenin, çocukların gelişimi ve eğitim yaşamı üzerindeki etkilerine dikkat çekmek ve eğitimi desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje ile bugüne kadar kömür sobasıyla ısınan Çaldere Köyü'nün ilkokuluna; ısı pompası, ısı geri kazanım cihazı, fancoil, hava temizleme cihazı, sirkülasyon pompası ve fotovoltaik panellerden oluşan ileri teknoloji bir sistem kuruldu. Sınıflardaki ısınma ve soğutma ihtiyacının ısı pompası teknolojisiyle sağlanacağı okul, bundan böyle kendi elektriğini de kendi üretecek.

KAYMAKAM ÖZDEMİR: ÜLKEMİZE ÖRNEK OLACAK BİR PROJE

Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, projenin örnek olduğunu söyleyerek, şu açıklamaya yaptı: "Ülkemize örnek olacak bir projedeyiz şu anda. Çevre dostu bir proje bizim okulumuzda uygulandı. Tüm ülkeye yayılmasını ümit ediyoruz. 21. yüzyılda gelişen teknolojinin imkanlarından faydalanarak dünyamıza daha az zarar verecek bir sistem geliştirmemiz gerekiyor. Burada okulumuz kendi enerjisini kendi üreterek hem çevre dostu hem daha sağlıklı bir ortamda oluştur öğrencilerimiz için. Temiz bir havada fosil yakıt kullanmadan kendi imkanlarıyla eğitim sistemlerine devam edecekler. Ümit ediyoruz ki bütün okullarımızda bu sistem yaygınlaşır. Hatta tüm kamu kurumlarında ve ilerleyen süreçte de evlerimizde de çevre dostu ısınma ve soğutma sistemlerini kullanırız" dedi.

"ÇOCUKLARIN KONFORU VE TEMİZ HAVA ALMALARI İÇİN İYİ BİR ADIM"

Firma Genel Müdürü Cem Akan da, "Mardin, yaz ve kışın en sert olarak yaşandığı illerimizden bir tanesi, burayı tercih ettik. Çaldere köyündeyiz. Burada ısıtma ve soğutmayı ısı pompası ile gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda bunların enerjisini de güneş panellerini sağlayacağız. Dolayısıyla elektrik tüketimini en az da indireceğiz. Sürdürülebilirlik konusunda, çocukların konforu konusunda, temiz hava almaları konusunda iyi bir adım olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir sosyal sorumluk projesine bu sene içerisinde el attık, devamı getirmeyi hedefliyoruz önümüzdeki dönemlerde. Kömürle sobayla ısınıyordu bundan önce, bir soğutma sistemi de yoktu. Buraya ısı pompası, enerjisini sağlamak üzere de güneş panelleri monte ettik. Aynı zamanda sıcak su kullanım için de çeşitli cihazlar yerleştirdik. Birde içerdeki karbondioksit seviyesini ölçen sensörler de yerleştirdik temiz hava alması için. Dolayısıyla kışın okulu sıcak tutacağız, yazın hava ısındığında da serin tutacağız. Konforlu bir ortam sağlayacağız." dedi.

"ÇOCUKLARIN EĞİTİM KALİTESİNİ YÜKSELTECEK"

Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir ise, "Gerçekten de çok güzel. Özellikle de kırsal, uzak yerlerde elektrik sıkıntısının bol olduğu, odun ve kömürlü ısıtılan bu tarz okullarda bu tür sistemlerin oluşturulması büyük bir avantaj sağladı. Çocukların eğitim kalitesini yükseltecek inşallah. Bu anlamda benzer firmaların da bu tür faaliyetlerini yaygınlaştırıp Anadolu'nun bütün okullarına, dezavantajlı yerlerin hepsine bu sistemi oluşturması bizim temennimiz, arzumuzdur" dedi.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Çaldere Köyü Muhtarı Mehmet Emin Akan da, "Bu sistemi yaptığı için firmaya teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bizim köyümüz için, çocuklarımız için çok güzel oldu" dedi. Okulun öğrencisi Cane Akyüz, "Okulumuzda klima sistemi kurmuşlar. Güzel hava geliyor. Yaz mevsiminde soğuk, kış mevsiminde de sıcak hava gelecek. Bunları yapanlara çok teşekkür ediyorum" dedi. Okulun öğrencisi Songül Akyüz, "Hava sistemleri geldi. Okulumuz, sınıfımız güzel kokuyor. Yani güzel, okulumuz atık güzel" dedi.