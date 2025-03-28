Haberler Yaşam Haberleri Köyceğiz’de orman yangını çıkaran şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 28.3.2025 21:21 Son Güncelleme: 28.3.2025 23:17

Köyceğiz’de orman yangını çıkaran şüpheli tutuklandı

Muğla Köyceğiz’de iki farklı noktada orman yangını çıkardığı tespit edilen şüpheli M.K., yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheli M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Köyceğiz’de orman yangını çıkaran şüpheli tutuklandı

Muğla Köyceğiz'in Karaçam Mahallesinde 27 Mart saat 00.27'de iki farklı noktada orman yangını meydana gelmişti. Yangından dolayı 250 metrekare alan zarar görmüştü.

Yangınla ilgili Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Köyceğiz Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araştırması sonucu şüpheli M.K.'nın orman yangınına sebep olduğu tespit edildi. Şüpheli M.K., jandarma ekipleri tarafından yakalandı, evinde ve aracında arama yapıldı. Gözaltına alınan şüpheli M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Köyceğiz’de orman yangını çıkaran şüpheli tutuklandı
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