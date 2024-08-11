Köylülere kışlık odun taşıyan traktör sürücüsü yaşamını yitirdi

Bartın'ın Akmanlar köyü Dağdibi mahallesinde akşam saatlerinde köylülerin kışlık odun ihtiyacı için tahsis edilen ormanlık alandan kesilen ağaçları traktörü ile köye taşıyan 66 yaşındaki traktör sürücüsü Recep Çiftçi Dağdibi mahallesinde yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Olayı görenlerin Jandarma ve Sağlık birimlerine haber verdi.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede traktör sürücüsü altında kalan Recep Çiftçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Traktörde başka kimsenin olmadığı belirtildi.

Olay hakkında soruşturma başlatılırken, Çiftçinin cansız bedeni otopsi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.