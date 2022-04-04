Koyun kırkarak günlük 2 bin TL kazanıyor! ’Yapılacak en iyi meslek’





"YAPILACAK EN İYİ MESLEK"

Koyun kırkma işinin yapılacak en iyi meslek olduğunu belirten Hüseyin Gültekin, "Doğdum doğalı bu işi yapıyorum. 40 yıl oldu. Kumluca ve elmalı bölgelerinde çalışıyorum. Diğer bölgelere geçiş yapmıyorum çünkü bu bölgedeki taleplere yetişemiyorum. Yoğun zamanlarda için yeğenimi çağırıyorum. Çok kırkım var. Koyun başı 25 TL alıyorum.