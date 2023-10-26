Kozak Yaylası kurtuldu

UNESCO Dünya Kültür Mirası koruma bölgesinde bulunan ve Ekolojik Hassas Bölge olarak tanımlanan ancak maden şirketlerinin hedefinde olan Bergama'daki Kozak Yaylası'na yapılmak istenen taş ocağına Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 'dur' dedi. İstanbul merkezli bir maden şirketinin yaptığı başvuruyu değerlendiren bakanlık, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada Bergama ilçesine bağlı Ayvatlar Mahallesi'nde kurulmak istenen granit mermer ocağı projesinin ÇED Yönetmeliği'ne aykırı olduğunu belirtti.Bakanlığın iptal kararı bölgede yaşayan vatandaşlar arasında büyük sevinçle karşılandı. Bölge halkı, kurulmak istenen mermer ocağını protesto etmiş, yapılmak istenen halkın katılım toplantısına da tepki göstermişti. Ayvatlar ile Okçular Köyü arasındaki ormanlık alanda granit mermer taşı çıkarılması planlanıyordu. 51 hektarlık ÇED alanında yılda 60 bin ton granit üretimi hedefleniyordu. Binlerce fıstık çamı kesilmekten kurtulurken, ocak alanında patlatma işlemi de uygulanacak ve günde 40 kilogramdan fazla toz havaya karışacaktı. Türkiye'de çam fıstığı üretiminin büyük bölümü Kozak Yaylası'nda yapılıyor.