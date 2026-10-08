‘Kozalaklar tarlama düştü’ tartışmasında eski muhtar öldürüldü

Olay, saat 20.00 sıralarında Nazilli ilçesi Kaşıkçılar Mahallesi'nde meydana geldi. Çatak Mahallesi eski muhtarı İsmail Kılıç'ın tarlasında bulunan kestane ağacındaki kozalakların akrabası N.A.'nın tarlasına düşmesi sonucu ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Kılıç, N.A.'ya tabanca çekti. Silahı gören N.A., olay yerinden ayrılıp evine gitti. Bir süre sonra kestane tarlasına geri dönen N.A., yanında getirdiği tüfekle ateş ederek kuzeni Kılıç'ı sırtından vurdu.

İsmail Kılıç

Silah seslerini duyarak olay yerine gelen N.A.'nın oğlu, yaralı eski muhtarı araçla yola çıkararak, ihbar üzerine adrese gelen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, saldırının ardından kaçan şüpheli N.A. saklandığı ormanda jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Soruşturma sürüyor.