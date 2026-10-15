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Giriş Tarihi: 15.10.2026 00:03 Son Güncelleme: 15.10.2026 00:09

Kozan’da şimşekler geceyi aydınlattı

Adana’nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde peş peşe çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

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İHA
Kozan’da şimşekler geceyi aydınlattı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) Adana ve çevresi için yaptığı kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından akşam saatlerinde Kozan ilçesinde yağış başladı. Yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi.


Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana ve çevresinde olumsuz hava şartlarının devam edeceğini bildirerek; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısında bulundu.

#KOZAN #ADANA #METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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Kozan’da şimşekler geceyi aydınlattı
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