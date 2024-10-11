Kozmetik fabrikasında yangın! Fabrikadan geriye iskeleti kaldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yer alan Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Gorka kozmetik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

PATLAMA SESLERİ YÜKSELDİ

Fabrikada çıkan yangında içeriden gelen patlama sesleri çevredeki vatandaşları tedirgin etti. Olay yerine gelen ekipler geniş güvenlik önlemleri aldı.

3 saattir yanan kozmetik fabrikası ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başlatıldı.