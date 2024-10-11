Haberler Yaşam Haberleri Kozmetik fabrikasında yangın! Fabrikadan geriye iskeleti kaldı
Giriş Tarihi: 11.10.2024 06:08

Kozmetik fabrikasında yangın! Fabrikadan geriye iskeleti kaldı

Tekirdağ'ın Çorlu-Çerkezköy yolu üzerinde bulunan Yalıboyu OSB içerisindeki Gorka kozmetik fabrikası yangın sonucunda adeta hurdalığa dönüştü. İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınabildi

İHA
Kozmetik fabrikasında yangın! Fabrikadan geriye iskeleti kaldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yer alan Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Gorka kozmetik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

PATLAMA SESLERİ YÜKSELDİ

Fabrikada çıkan yangında içeriden gelen patlama sesleri çevredeki vatandaşları tedirgin etti. Olay yerine gelen ekipler geniş güvenlik önlemleri aldı.
3 saattir yanan kozmetik fabrikası ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kozmetik fabrikasında yangın! Fabrikadan geriye iskeleti kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA