KPSS ATAMA TABAN PUANLARI 2026: KPSS Lisans 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla hangi kadrolara girilir?

KPSS LİSANS ATAMA VE TABAN PUANLARI

KPSS Lisans puanını öğrenen adaylar için sıradaki aşama tercih ve atama süreci. Ancak alınan puan, tek başına hangi kadroya yerleşileceğini belirlemiyor. Kadronun niteliği, mezuniyet alanı, kontenjan sayısı ve adayların tercih sıralaması yerleştirme sonuçlarında belirleyici oluyor.

Geçmiş merkezi yerleştirmeler incelendiğinde de taban puanların kadrodan kadroya önemli ölçüde değiştiği görülüyor. Örneğin 2026/1 merkezi yerleştirmesinde lisans düzeyinde 555 kadro kodu, 977 kontenjan ve 976 yerleşen aday bulunuyor. En düşük lisans yerleştirme puanı 66,60452, en yüksek puan ise 96,99915.