KPSS ATAMA VE TABAN PUANLARI 2026 || KPSS lisans en düşük ve en yüksek atama puanı kaç, açıklandı mı?

Devlet memuru olma hayali kuran adaylar için KPSS tercih ve atama süreçleri için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan lisans sonuçlarının ardından adaylar için kurum ve unvan bazında oluşan 2026 KPSS atama puanları ön plana çıktı.