KPSS ATAMA VE TABAN PUANLARI 2026 || KPSS lisans en düşük ve en yüksek atama puanı kaç, açıklandı mı?

Devlet memuru olma hayali kuran adaylar için KPSS tercih ve atama süreçleri için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan lisans sonuçlarının ardından adaylar için kurum ve unvan bazında oluşan 2026 KPSS atama puanları ön plana çıktı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan duyuru ile 2026 KPSS lisans sınav sonuçları erişime açıldı. Adaylar, 7 Ekim tarihinde saat 06.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sınav sonuçlarını görüntüleyebilirler.
Adaylar, daha önce yapılan KPSS 2026/1 merkezi yerleştirme sonuçları üzerinden hangi kadrolara hangi puanlarla atama yapıldığını inceleyebilirler.
KPSS 2026 TABAN PUANLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS Lisans sınavı sonrasında adayların elde ettiği puan türleri, atanmak istenen kadronun niteliğine göre farklılık gösterir:
|Puan türü
|Genel Yetenek
|Genel Kültür
|En çok kullanıldığı alan
|KPSS P1
|%70
|%30
|Bazı kamu kurumlarının uzman/uzman yardımcılığı alımları
|KPSS P2
|%60
|%40
|Bazı A grubu kadrolar
|KPSS P3
|%50
|%50
|B grubu memurluk, merkezi atamalar
2026-KPSS Lisans Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi): Sınav Sonuçları Açıklandı https://t.co/TqtrwDogd2 https://t.co/LUh4PzzzQd— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) October 7, 2026