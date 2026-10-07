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Giriş Tarihi: 7.10.2026 10:14 Son Güncelleme: 7.10.2026 10:16

KPSS ATAMA VE TABAN PUANLARI 2026 || KPSS lisans en düşük ve en yüksek atama puanı kaç, açıklandı mı?

2026 KPSS lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların gözü atama puanlarına çevrildi. Adaylar Genel Kültür, Genel Yetenek ve Alan Bilgisi oturumlarından elde edilen puan türlerine göre (P1, P2, P3) hangi kurumlara başvuru yapabileceklerini merakla araştırıyor. İşte ÖSYM Kamu Personel Seçme Sınavı güncel taban puanı detayları...

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KPSS ATAMA VE TABAN PUANLARI 2026 || KPSS lisans en düşük ve en yüksek atama puanı kaç, açıklandı mı?
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Devlet memuru olma hayali kuran adaylar için KPSS tercih ve atama süreçleri için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan lisans sonuçlarının ardından adaylar için kurum ve unvan bazında oluşan 2026 KPSS atama puanları ön plana çıktı.

2026 KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan duyuru ile 2026 KPSS lisans sınav sonuçları erişime açıldı. Adaylar, 7 Ekim tarihinde saat 06.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sınav sonuçlarını görüntüleyebilirler.

KPSS TABAN VE ATAMA PUANLARI

Adaylar, daha önce yapılan KPSS 2026/1 merkezi yerleştirme sonuçları üzerinden hangi kadrolara hangi puanlarla atama yapıldığını inceleyebilirler.

KPSS 2026 TABAN PUANLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ATAMA TABAN PUANLARI 2026: KPSS Lisans 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nereye, hangi kuruma atanırım?

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KPSS ATAMA PUAN TÜRLERİ NEDİR? P1, P2 VE P3 PUAN TÜRÜ

KPSS Lisans sınavı sonrasında adayların elde ettiği puan türleri, atanmak istenen kadronun niteliğine göre farklılık gösterir:

Puan türü Genel Yetenek Genel Kültür En çok kullanıldığı alan
KPSS P1 %70 %30 Bazı kamu kurumlarının uzman/uzman yardımcılığı alımları
KPSS P2 %60 %40 Bazı A grubu kadrolar
KPSS P3 %50 %50 B grubu memurluk, merkezi atamalar

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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