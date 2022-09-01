KPSS ortaöğretim başvuruları bugün başladı. Adaylar "KPSS başvurusu nasıl yapılır, Ortaöğretim sınavı ne zaman, sınav ücreti ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt ararken ÖSYM konuyla ilgili tüm detayları yayınladığı kılavuzda duyurmuştu. Başvurular ÖSYM AİS ekranı üzerinden alınıyor. İşte KPSS ortaöğretim başvuru ekranı ve kılavuzu...