Haberler Yaşam Haberleri KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2022: ÖSYM KPSS önlisans ve ortaöğretim başvurusu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
Giriş Tarihi: 3.8.2022 06:12

KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2022: ÖSYM KPSS önlisans ve ortaöğretim başvurusu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

ÖSYM tarafından KPSS başvuru ve sınav tarihleri duyuruldu. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) ilk oturumunun tamamlanmasının ardından önlisans ve ortaöğretim başvuru ile sınav tarihleri merak konusu oldu. ÖSYM’nin yayınladığı 2022 sınav takvimi ile KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri sınav tarihleri netlik kazandı. ÖSYM lise ve 2 yıllık üniversite mezunlarına yönelik sınavları 2 yılda bir gerçekleştiriyor. Peki 2022 KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınavları ne zaman? KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor/bitiyor? İşte sınav tarihleri

KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2022: ÖSYM KPSS önlisans ve ortaöğretim başvurusu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Devlet memuru olmak isteyen adaylar KPSS önlisans, ortaöğretim ve lisans sınav ve başvuru tarihlerini odak noktasına alıyor. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri yani lisans sınavı sona ererken KPSS önlisans ve ortaöğretim başvurusu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavı ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar sınav ücretlerinin yatırılması ve girilecek oturumu seçerek sınava müracaat edebilecekler. İşte 2022 ÖSYM takvimi ile KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri…

2022 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvime göre; KPSS Ön lisans başvuruları, 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde son bulacak. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül'de başlayacak ve 13 Eylül tarihine kadar sürecek. KPSS Ortaöğretim sınavı ise 6 Kasım'da yapılacak.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS ön lisans 2020 oturumunda ön lisans başvuru ücreti 80 TL, KPSS ortaöğretim başvuru ücreti 80 TL olarak açıklanmıştı. İki oturum da en son 2020 yılında düzenlendi.

2022 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ve Eğitim Bilimleri Testi: 31 Temmuz 2022

KPSS Alan Bilgisi Sınavı: 6 - 7 Ağustos 2022

ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi): 14 Ağustos 2022

DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi): 27 Kasım 2022

KPSS ön lisans sınav tarihi: 2 Ekim 2022

KPSS ortaöğretim sınavı: 6 Kasım 2022

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KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2022: ÖSYM KPSS önlisans ve ortaöğretim başvurusu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
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