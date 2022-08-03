KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2022: ÖSYM KPSS önlisans ve ortaöğretim başvurusu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Devlet memuru olmak isteyen adaylar KPSS önlisans, ortaöğretim ve lisans sınav ve başvuru tarihlerini odak noktasına alıyor. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri yani lisans sınavı sona ererken KPSS önlisans ve ortaöğretim başvurusu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavı ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar sınav ücretlerinin yatırılması ve girilecek oturumu seçerek sınava müracaat edebilecekler. İşte 2022 ÖSYM takvimi ile KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri…