KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2022: ÖSYM KPSS önlisans ve ortaöğretim başvurusu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Devlet memuru olmak isteyen adaylar KPSS önlisans, ortaöğretim ve lisans sınav ve başvuru tarihlerini odak noktasına alıyor. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri yani lisans sınavı sona ererken KPSS önlisans ve ortaöğretim başvurusu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavı ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar sınav ücretlerinin yatırılması ve girilecek oturumu seçerek sınava müracaat edebilecekler. İşte 2022 ÖSYM takvimi ile KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri…
ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvime göre; KPSS Ön lisans başvuruları, 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde son bulacak. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.
ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül'de başlayacak ve 13 Eylül tarihine kadar sürecek. KPSS Ortaöğretim sınavı ise 6 Kasım'da yapılacak.
KPSS ön lisans 2020 oturumunda ön lisans başvuru ücreti 80 TL, KPSS ortaöğretim başvuru ücreti 80 TL olarak açıklanmıştı. İki oturum da en son 2020 yılında düzenlendi.
KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ve Eğitim Bilimleri Testi: 31 Temmuz 2022
KPSS Alan Bilgisi Sınavı: 6 - 7 Ağustos 2022
ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi): 14 Ağustos 2022
DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi): 27 Kasım 2022
KPSS ön lisans sınav tarihi: 2 Ekim 2022
KPSS ortaöğretim sınavı: 6 Kasım 2022