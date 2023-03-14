KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2023: KPSS ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

KPSS başvuru ve sınav tarihleri kamuda çalışmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Kamuda memur olmak isteyen binlerce lise mezunu aday, başvuru işlemlerini KPSS başvuru kılavuzu ile gerçekleştirecek. Peki KPSS ne zaman, başvuru şartları nelerdir? İşte KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2023