KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2023: KPSS ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

KPSS başvuru ve sınav tarihleri kamuda çalışmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Kamuda memur olmak isteyen binlerce lise mezunu aday, başvuru işlemlerini KPSS başvuru kılavuzu ile gerçekleştirecek. Peki KPSS ne zaman, başvuru şartları nelerdir? İşte KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2023
Kamu Personel Seçme Sınavı 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 23 Temmuz tarihinde
Kamu Personel Seçme Sınavı 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1. Gün 29 Temmuz tarihinde
Kamu Personel Seçme Sınavı 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 2.Gün 30 Temmuz tarihinde
Kamu Personel Seçme Sınavı 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.