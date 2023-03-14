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Giriş Tarihi: 14.3.2023 13:12

KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2023: KPSS ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı’na hazırlanan adaylar KPSS sınav tarihleri araştırması yapıyor. ÖSYM sınav takviminde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavları için tarihler belli oldu. Peki KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2023 ne zaman? KPSS ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2023: KPSS ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

KPSS başvuru ve sınav tarihleri kamuda çalışmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Kamuda memur olmak isteyen binlerce lise mezunu aday, başvuru işlemlerini KPSS başvuru kılavuzu ile gerçekleştirecek. Peki KPSS ne zaman, başvuru şartları nelerdir? İşte KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2023

KPSS 2023 SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI!

Kamu Personel Seçme Sınavı 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 23 Temmuz tarihinde

Kamu Personel Seçme Sınavı 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1. Gün 29 Temmuz tarihinde

Kamu Personel Seçme Sınavı 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 2.Gün 30 Temmuz tarihinde

Kamu Personel Seçme Sınavı 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

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KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2023: KPSS ne zaman, başvuru şartları nelerdir?
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