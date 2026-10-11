Haberler Yaşam Haberleri KPSS branş bazında sıralamalar ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamalar sorgulanıyor!
Giriş Tarihi: 11.10.2026 15:50 Son Güncelleme: 11.10.2026 15:51

KPSS branş bazında sıralamalar ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamalar sorgulanıyor!

KPSS branş sıralaması 2026, kamu kurumlarına atanmayı bekleyen adayların gündeminde yer alıyor. Kendi alanındaki başarı durumunu görmek ve diğer adaylar arasındaki yerini öğrenmek isteyen adaylar, KPSS branş bazında sıralamaların açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki, 2026 KPSS branş sıralamaları açıklandı mı, ÖSYM tarafından ne zaman erişime açılacak?

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KPSS branş bazında sıralamalar ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamalar sorgulanıyor!
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KPSS puanlarıyla tercih ve atama sürecini takip eden adaylar için branş bazında sıralamalar önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yayımlanacak güncel sıralamaları yakından takip ediyor.

KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 7 Ekim 2026 tarihinde KPSS Lisans sonuçlarını ilan ederek adayların Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT test netleri ile P3, P10, P121 gibi puan türlerini erişime açtı.

KPSS LİSANS SINAV SONUÇ DUYURUSU

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçmiş dönem uygulamaları göz önüne alındığında, sonuç duyurusundan sonraki 3 ila 7 günlük zaman diliminde branş sıralamalarının erişime açılması bekleniyor.

Buna göre; KPSS branş sıralamalarının 14 Ekim'e kadar erişime açılması bekleniyor.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Branş bazında sıralamalar erişime açıldığında adaylar, bilgilerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

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Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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KPSS branş bazında sıralamalar ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamalar sorgulanıyor!
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