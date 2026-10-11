KPSS branş bazında sıralamalar ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamalar sorgulanıyor!

KPSS puanlarıyla tercih ve atama sürecini takip eden adaylar için branş bazında sıralamalar önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yayımlanacak güncel sıralamaları yakından takip ediyor.

KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 7 Ekim 2026 tarihinde KPSS Lisans sonuçlarını ilan ederek adayların Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT test netleri ile P3, P10, P121 gibi puan türlerini erişime açtı.

KPSS LİSANS SINAV SONUÇ DUYURUSU