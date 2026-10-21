KPSS branş sıralamaları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? KPSS branş sıralamaları bekleniyor!

KPSS BRANŞ SIRALAMASI ATAMALARI ETKİLER Mİ?

Kamu personeli alımlarında yalnızca sınavdan alınan puan değil, kurumların açacağı kadro sayısı ve başvuru koşulları da yerleştirme sonucunu belirliyor. Ancak yerleştirmelerde KPSS puanının yanı sıra kadroların nitelik kodları, öğrenim şartları, tercih sırası ve ilgili alımın yerleştirme esasları dikkate alınıyor.

Bu nedenle branş sıralamasının açıklanmasıyla birlikte adayların yalnızca listedeki yerlerine değil, kamu kurumlarının yayımlayacağı personel alım kılavuzlarına da dikkat etmesi gerekiyor.