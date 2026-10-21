KPSS branş sıralamaları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? KPSS branş sıralamaları bekleniyor!

2026 KPSS Lisans sonuçlarının duyurulmasının ardından adaylar sınavdan kaç puan aldıklarını öğrendi. Şimdi ise kamuya atanmayı hedefleyen lisans mezunları, kendi bölümlerinde kaçıncı sırada yer aldıklarını görmek ve tercih yapmak için ÖSYM'nin branş sıralamalarını açıklamasını bekliyor.
2026 KPSS Lisans sınavında puanların belli olmasının üzerinden iki hafta geçerken memur adayları için branş sıralaması bekleyişi sürüyor. Kendi bölümlerindeki başarı durumlarını görmek isteyen lisans mezunları, ÖSYM'nin yayımlayacağı yeni sıralama listesine odaklandı.
ÖSYM tarafından sıralamaların açıklanacağı tarihe ilişkin de resmi bir duyuru yapılmadı.
Memuriyet hedefiyle sınava katılan lisans mezunları, 7 Ekim'de açıklanan puanlarının ardından branşlarındaki başarı sıralamalarını beklemeye başladı. ÖSYM'nin önceki yıllardaki uygulamalarında bu bilgiler, sınav sonuçlarından ayrı bir tarihte Aday İşlemleri Sistemi üzerinden paylaşıldı.
2024 KPSS Lisans branş sıralamaları, sınav sonuçlarının ardından 10 Eylül 2024 tarihinde erişime açılmıştı. Aynı yılın kasım ayında sıralamalar yeniden güncellenmişti. Adayların ÖSYM'den gelecek resmi duyuruyu beklemesi gerekiyor.
KPSS'de elde ettiği puanın kendi alanında nasıl bir sıraya karşılık geldiğini görmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ni kullanabilecek. Branş sıralamaları yayımlandığında T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulama yapılabilecek.
Branş bazında sıralama uygulaması, KPSS'ye katılan kişilerin kendi eğitim alanlarındaki diğer adaylarla karşılaştırılmasını sağlıyor. ÖSYM'nin önceki yıllarda yayımladığı teknik açıklamalara göre sıralamalar hazırlanırken adayların sistemde kayıtlı güncel eğitim bilgileri esas alınıyor. Bu bilgiler Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden alınırken aktif eğitim bilgisi bulunmayan adayların sınav başvurusunda beyan ettikleri bilgiler dikkate alınabiliyor.
Kamu personeli alımlarında yalnızca sınavdan alınan puan değil, kurumların açacağı kadro sayısı ve başvuru koşulları da yerleştirme sonucunu belirliyor. Ancak yerleştirmelerde KPSS puanının yanı sıra kadroların nitelik kodları, öğrenim şartları, tercih sırası ve ilgili alımın yerleştirme esasları dikkate alınıyor.
Bu nedenle branş sıralamasının açıklanmasıyla birlikte adayların yalnızca listedeki yerlerine değil, kamu kurumlarının yayımlayacağı personel alım kılavuzlarına da dikkat etmesi gerekiyor.