Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026: 31 bin sözleşmeli sağlık personeli dağılımı Resmi Gazete’de!

HANGİ BRANŞTA KAÇ PERSONEL ALINACAK?

Resmi Gazete'deki ek listeye göre kadroların çoğunluğu hekim kadrolarına ayrıldı. Buna göre Yataklı Tedavi hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere tam 25.955 Uzman Tabip ve 5.061 Tabip kadrosu ihdas edildi. Ayrıca yataklı tedavi ve diğer birimler için 25 Sağlık Memuru, 9 Ebe, 2 Hemşire, 1 Diyetisyen ve 1 Sağlık Teknikeri kadrosu da listede yer aldı. Toplamda 31.040 kadro Yataklı Tedavi birimlerine tahsis edilirken, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri için 7, Sağlık Evleri için ise 6 kadro ayrıldı.