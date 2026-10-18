KPSS branş sıralamaları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? KPSS branş sıralamasında son durum!

2026 KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların sınav puanları belli oldu. Şimdi ise memurluk tercihlerini değerlendirmek isteyen lisans mezunları, kendi bölümlerinde kaçıncı sırada olduklarını öğrenmeyi bekliyor.
2026 KPSS Lisans sonuçlarının 7 Ekim'de ilan edilmesinin ardından branş bazında sıralamaların açıklanacağı tarih bekleniyor. Adayların kendi bölümlerindeki başarı sıralarını öğrenebilecekleri kesin tarih için de resmi duyuru yapılmadı.
Branş sıralamalarının hazırlanmasının ardından bilgilerin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) yansıtılması bekleniyor.
ÖSYM tarafından branş bazında sıralamalar yayımlandığında adaylar, ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yapabilecek. Aday İşlemleri Sistemi'ndeki ilgili bölüm üzerinden mezun oldukları alana göre hazırlanan sıralama bilgilerine ulaşabilecekler. Böylece aynı branşta sınava katılan diğer adaylar arasındaki yerlerini öğrenebilecekler.
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Branş bazındaki değerlendirmede adayların KPSS sonuçları ve ÖSYM sisteminde kayıtlı eğitim bilgileri esas alınıyor. Lisans mezunları için Yükseköğretim Bilgi Sistemi'nden (YÖKSİS) alınan güncel kayıtlar dikkate alınıyor.
İşlemlerin gerçekleştirildiği tarihte sistemde aktif eğitim bilgisi bulunmayan adayların ise sınav başvurusu sırasında bildirdikleri mezuniyet bilgileri kullanılıyor. Böylece her adayın başarı sırası, ilgili eğitim alanındaki diğer adaylarla karşılaştırılarak oluşturuluyor.
Branş bazında sıralamaların hazırlanmasında adayların mezun oldukları yükseköğretim programları belirleyici oluyor. ÖSYM, değerlendirmede kendi sisteminde kayıtlı eğitim bilgilerini dikkate alıyor.
Bu nedenle adayların mezuniyet alanı ve eğitim kayıtlarını kontrol etmeleri gerekiyor. YÖKSİS üzerinden aktarılan bilgilerde hata bulunması durumunda gerekli düzeltmelerin ilgili kurumlar aracılığıyla yapılması önem taşıyor.