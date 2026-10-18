KPSS branş sıralamaları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? KPSS branş sıralamasında son durum!

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM tarafından branş bazında sıralamalar yayımlandığında adaylar, ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yapabilecek. Aday İşlemleri Sistemi'ndeki ilgili bölüm üzerinden mezun oldukları alana göre hazırlanan sıralama bilgilerine ulaşabilecekler. Böylece aynı branşta sınava katılan diğer adaylar arasındaki yerlerini öğrenebilecekler.

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