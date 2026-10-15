ÖSYM KPSS 2026/2 merkezi atama takvimi: KPSS 2026/2 tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

KPSS 2026/2 KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

2026 KPSS ikinci merkezi atama kapsamında hangi kurumun kaç personel alacağı henüz duyurulmadı. Kadro ve kontenjan dağılımı, ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih tablolarıyla kesinleşecek.

Önceki merkezi yerleştirmelerde olduğu gibi kadroların üç ayrı öğrenim düzeyinde listelenmesi bekleniyor:

Tablo 1: Ortaöğretim mezunlarının tercih edebileceği kadro ve pozisyonlar

Tablo 2: Ön lisans mezunlarına ayrılan kadro ve pozisyonlar

Tablo 3: Lisans mezunlarının başvurabileceği kadro ve pozisyonlar

Tercih tablolarında kurum adı ve kontenjanın yanı sıra her pozisyon için aranan nitelik kodları da yer alacak.