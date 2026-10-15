ÖSYM KPSS 2026/2 merkezi atama takvimi: KPSS 2026/2 tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

KPSS puanıyla kamu kurumlarına yerleşmek isteyen adaylar için yılın ikinci merkezi atama dönemi yaklaşıyor. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları açılacak kadroları bekliyor. ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takviminde tercihlerin hangi tarihlerde yapılacağına yer verildi.
ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre KPSS 2026/2 merkezi atama tercihleri 17-24 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Kamu kurumlarının yılın ikinci merkezi yerleştirmesi kapsamında açacağı kadro ve pozisyonlar için adaylar aralık ayında tercihlerini iletebilecek.
Başvuruların başlayacağı saat ve tercih süresine ilişkin diğer ayrıntılar, ÖSYM'nin yerleştirme duyurusuyla açıklanması bekleniyor.
KPSS 2026/2 tercih kılavuzu adayların eişimine henüz açılmadı. Kamuya atanmak isteyen adayların beklediği kılavuzun, aralık ayındaki tercih dönemiyle birlikte erişime açılması öngörülüyor.
Kılavuzda kamu kurumlarının personel alımı yapacağı şehirler, kadro unvanları, kontenjan sayıları ve mezuniyet şartları bulunacak. Adaylar, kendi öğrenim düzeylerine ayrılan kadroları inceleyerek KPSS puanlarına uygun tercih listesi oluşturabilecek.
KPSS 2026/2 tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle sisteme giriş yaparak tercih ekranına ulaşabilecek. Burada öğrenim düzeylerine ve mezun oldukları bölümlere uygun kadroları belirleyip tercih sıralamalarını oluşturabilecekler.
KPSS merkezi yerleştirmelerinde adayların mezuniyet düzeylerine göre farklı puan türleri esas alınıyor. Lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93, ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 puanı kullanılıyor. 2026 yılının ikinci merkezi yerleştirmesine ilişkin geçerli sınav yılı, tercih koşulları ve varsa ilave şartlar ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzda kesin olarak belirtilecek.
2026 KPSS ikinci merkezi atama kapsamında hangi kurumun kaç personel alacağı henüz duyurulmadı. Kadro ve kontenjan dağılımı, ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih tablolarıyla kesinleşecek.
Önceki merkezi yerleştirmelerde olduğu gibi kadroların üç ayrı öğrenim düzeyinde listelenmesi bekleniyor:
Tablo 1: Ortaöğretim mezunlarının tercih edebileceği kadro ve pozisyonlar
Tablo 2: Ön lisans mezunlarına ayrılan kadro ve pozisyonlar
Tablo 3: Lisans mezunlarının başvurabileceği kadro ve pozisyonlar
Tercih tablolarında kurum adı ve kontenjanın yanı sıra her pozisyon için aranan nitelik kodları da yer alacak.