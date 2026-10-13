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Giriş Tarihi: 13.10.2026 10:56

ÖSYM KPSS branş sıralama sorgulama ekranı: KPSS branş sıralaması belli oldu mu, nasıl öğrenilir?

Kamu kurumlarında görev almayı hedefleyen binlerce lisans mezunu, KPSS puanlarının ardından branşlarına göre oluşacak başarı listesini bekliyor. Atama tercihleri öncesinde kendi bölümlerindeki sıralamayı görmek isteyen adaylar için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde yayımlanacak bilgiler gündeme geldi. Peki, KPSS branş sıralaması belli oldu mu, nasıl öğrenilir?

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ÖSYM KPSS branş sıralama sorgulama ekranı: KPSS branş sıralaması belli oldu mu, nasıl öğrenilir?
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KPSS branş listeleri, adayların kendi alanlarındaki rekabeti görmelerine ve açılacak kadrolar için tercih hesaplarını yapmalarına yardımcı oluyor. 2026 yılına ait sıralamaların erişime açılacağı tarihin ise ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI BELLİ OLDU MU?

ÖSYM'nin 7 Ekim'de KPSS Lisans puanlarını açıklamasıyla binlerce memur adayı için yeni bir bekleyiş başladı. Sınavda elde ettikleri sonuçların kendi bölümlerinde nasıl bir başarı sırasına karşılık geldiğini görmek isteyenler için 2026 KPSS branş sıralamaları henüz yayımlanmadı.

ÖSYM, sıralamaların hangi gün açıklanacağına ilişkin de bir tarih paylaşmadı. Önceki sınav dönemlerinde ayrı bir duyuruyla erişime sunulan branş listelerinin, bu yıl da kurumun açıklamasının ardından görüntülenmesi bekleniyor.

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ÖSYM KPSS BRANŞ SIRALAMALARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS branş sıralamalarını öğrenmek isteyenlerin kullanacağı adres ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) olacak. Kurumun duyurusu sonrasında ais.osym.gov.tr adresine giren adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle kişisel hesaplarına ulaşabilecek.

Sistemde 2026 KPSS'ye ait branş sıralaması bölümü açıldığında mezuniyet alanlarına göre hazırlanan bilgiler incelenebilecek. Böylece lisans mezunları, aynı branşta sınava giren diğer kişiler arasındaki başarı sıralarını görebilecek.

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KPSS BRANŞ SIRALAMASI ATAMALARDA NE İŞE YARAR?

Kamu kurumlarına atanmak isteyen adaylar için KPSS puanının yanı sıra mezun oldukları bölümde kaçıncı sırada bulundukları da tercih döneminde yol gösteriyor. Branş sıralaması, adayların aynı alandaki diğer kişilere göre başarı durumlarını görmelerine yardımcı oluyor.

Ancak sıralamada üst basamaklarda yer almak, doğrudan memuriyete atanmak anlamına gelmiyor. Kurumların açacağı kontenjanlar, kadrolar için belirlenen nitelik şartları ve adayların tercihleri yerleştirme sonuçlarını etkiliyor.

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