ÖSYM KPSS branş sıralama sorgulama ekranı: KPSS branş sıralaması belli oldu mu, nasıl öğrenilir?

KPSS BRANŞ SIRALAMASI BELLİ OLDU MU?

ÖSYM'nin 7 Ekim'de KPSS Lisans puanlarını açıklamasıyla binlerce memur adayı için yeni bir bekleyiş başladı. Sınavda elde ettikleri sonuçların kendi bölümlerinde nasıl bir başarı sırasına karşılık geldiğini görmek isteyenler için 2026 KPSS branş sıralamaları henüz yayımlanmadı.

ÖSYM, sıralamaların hangi gün açıklanacağına ilişkin de bir tarih paylaşmadı. Önceki sınav dönemlerinde ayrı bir duyuruyla erişime sunulan branş listelerinin, bu yıl da kurumun açıklamasının ardından görüntülenmesi bekleniyor.