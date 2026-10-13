KPSS ön lisans sonuç tarihi belli oldu! ÖSYM ile KPSS ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS Ön Lisans sınavının tamamlanmasıyla birlikte adaylar sonuçların duyurulacağı tarihe odaklandı. ÖSYM tarafından açıklanacak sonuçlar, kurumun resmi sonuç sorgulama sayfasından erişime açılacak. Adaylar, sonuc.osym.gov.tr üzerinden KPSS Ön Lisans puanlarını öğrenebilecek.
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuc.osym.gov.tr adresinden puanlarını öğrenebilecek.
KPSS sonuçlarının ilan edilmesinin ardından lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarının kamu kurumlarına yerleşebilmesi için ÖSYM tarafından tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuzda kadrolara ilişkin kontenjanlar ve başvuru şartları açıklanacak. Adaylar, belirtilen usullere göre tercih işlemlerini internet üzerinden gerçekleştirebilecek. Tercih takvimi ve başvuru detayları ÖSYM'nin resmi internet sitesinden duyurulacak.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.