KPSS ön lisans sonuç tarihi belli oldu! ÖSYM ile KPSS ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

B GRUBU KADROLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ

KPSS sonuçlarının ilan edilmesinin ardından lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarının kamu kurumlarına yerleşebilmesi için ÖSYM tarafından tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuzda kadrolara ilişkin kontenjanlar ve başvuru şartları açıklanacak. Adaylar, belirtilen usullere göre tercih işlemlerini internet üzerinden gerçekleştirebilecek. Tercih takvimi ve başvuru detayları ÖSYM'nin resmi internet sitesinden duyurulacak.