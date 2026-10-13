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Giriş Tarihi: 13.10.2026 09:19

KPSS ön lisans sonuç tarihi belli oldu! ÖSYM ile KPSS ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Ön Lisans sınav sonuçlarının açıklanacağı gün, ÖSYM’nin yayımladığı sınav takviminde yer aldı. Kamu personeli olmak isteyen adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden öğrenebilecek. 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları için adayların sonuc.osym.gov.tr adresini ziyaret etmesi yeterli olacak. İşte sonuçların ilan edileceği tarih.

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KPSS ön lisans sonuç tarihi belli oldu! ÖSYM ile KPSS ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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2026 KPSS Ön Lisans sınavının tamamlanmasıyla birlikte adaylar sonuçların duyurulacağı tarihe odaklandı. ÖSYM tarafından açıklanacak sonuçlar, kurumun resmi sonuç sorgulama sayfasından erişime açılacak. Adaylar, sonuc.osym.gov.tr üzerinden KPSS Ön Lisans puanlarını öğrenebilecek.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuc.osym.gov.tr adresinden puanlarını öğrenebilecek.

B GRUBU KADROLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ

KPSS sonuçlarının ilan edilmesinin ardından lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarının kamu kurumlarına yerleşebilmesi için ÖSYM tarafından tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuzda kadrolara ilişkin kontenjanlar ve başvuru şartları açıklanacak. Adaylar, belirtilen usullere göre tercih işlemlerini internet üzerinden gerçekleştirebilecek. Tercih takvimi ve başvuru detayları ÖSYM'nin resmi internet sitesinden duyurulacak.

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KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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KPSS ön lisans sonuç tarihi belli oldu! ÖSYM ile KPSS ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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