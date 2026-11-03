KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM KPSS branş sıralaması duyurusu bekleniyor!

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Lisans ve Ön Lisans sınavlarının ardından branş bazında sıralamaların açıklanacağı tarih henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı. Geçmiş yıllarda sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adayların branş sıralamaları da erişime açılmıştı. Bu yıl da sıralama bilgilerinin ÖSYM'nin yapacağı duyuruyla belli olması bekleniyor.