Haberler Yaşam Haberleri KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM KPSS branş sıralaması duyurusu bekleniyor!
Giriş Tarihi: 03.11.2026 11:21

KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM KPSS branş sıralaması duyurusu bekleniyor!

2026 KPSS Lisans ve Ön Lisans sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, kendi alanlarındaki sıralamalarını öğrenmek istiyor. Aldıkları puana göre branşlarında kaçıncı sırada olduklarını görmek isteyenler, ÖSYM'nin yapacağı duyuruyu bekliyor. Peki, KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, son durum…

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM KPSS branş sıralaması duyurusu bekleniyor!
  • ABONE OL

2026 KPSS sonuçlarının ardından branş bazında sıralama bilgilerinin paylaşılacağı tarih de adayların gündemine geldi. Lisans ve ön lisans düzeyinde sınava katılanlar, kendi bölümlerindeki adayların puan dağılımına göre oluşacak sıralama tablosunu bekliyor. Branş sıralamalarının açıklanacağı tarih için kurumdan gelecek bilgilendirme bekleniyor.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Lisans ve Ön Lisans sınavlarının ardından branş bazında sıralamaların açıklanacağı tarih henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı. Geçmiş yıllarda sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adayların branş sıralamaları da erişime açılmıştı. Bu yıl da sıralama bilgilerinin ÖSYM'nin yapacağı duyuruyla belli olması bekleniyor.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM tarafından branş bazında sıralamalar erişime açıldığında adaylar, ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapabilecek. Sistemde yer alan ilgili bölüm üzerinden branş sıralaması bilgileri görüntülenebilecek. Böylece adaylar, sınavdan aldıkları puanın kendi eğitim alanlarındaki sıralamaya nasıl yansıdığını inceleyebilecek.

ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?

KPSS branş sıralaması sayesinde adaylar yalnızca sınav puanlarını değil, kendi bölümlerindeki diğer adaylara göre hangi konumda bulunduklarını da öğrenebilir. Adayların aynı eğitim alanından sınava katılan diğer kişiler arasındaki başarı durumunu görmesini sağlayan bilgilendirme hizmetidir.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL HESAPLANIR?

Branş bazında sıralamalar hazırlanırken adayların ÖSYM sisteminde kayıtlı eğitim bilgileri esas alınıyor. YÖKSİS üzerinden alınan güncel kayıtlar değerlendirmeye dahil edilirken, sistemde aktif eğitim bilgisi bulunmayan adaylar için başvuru sırasında bildirilen bilgiler dikkate alınır. Bu nedenle adayların eğitim kayıtlarının güncel olması, branş sıralamalarının doğru değerlendirilmesi açısından önem taşıyor.

2026 KPSS/2 merkezi atama tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? Gözler ÖSYM duyurusunda

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM KPSS branş sıralaması duyurusu bekleniyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA