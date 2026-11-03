KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM KPSS branş sıralaması duyurusu bekleniyor!

2026 KPSS sonuçlarının ardından branş bazında sıralama bilgilerinin paylaşılacağı tarih de adayların gündemine geldi. Lisans ve ön lisans düzeyinde sınava katılanlar, kendi bölümlerindeki adayların puan dağılımına göre oluşacak sıralama tablosunu bekliyor. Branş sıralamalarının açıklanacağı tarih için kurumdan gelecek bilgilendirme bekleniyor.
2026 KPSS Lisans ve Ön Lisans sınavlarının ardından branş bazında sıralamaların açıklanacağı tarih henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı. Geçmiş yıllarda sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adayların branş sıralamaları da erişime açılmıştı. Bu yıl da sıralama bilgilerinin ÖSYM'nin yapacağı duyuruyla belli olması bekleniyor.
ÖSYM tarafından branş bazında sıralamalar erişime açıldığında adaylar, ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapabilecek. Sistemde yer alan ilgili bölüm üzerinden branş sıralaması bilgileri görüntülenebilecek. Böylece adaylar, sınavdan aldıkları puanın kendi eğitim alanlarındaki sıralamaya nasıl yansıdığını inceleyebilecek.
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KPSS branş sıralaması sayesinde adaylar yalnızca sınav puanlarını değil, kendi bölümlerindeki diğer adaylara göre hangi konumda bulunduklarını da öğrenebilir. Adayların aynı eğitim alanından sınava katılan diğer kişiler arasındaki başarı durumunu görmesini sağlayan bilgilendirme hizmetidir.
Branş bazında sıralamalar hazırlanırken adayların ÖSYM sisteminde kayıtlı eğitim bilgileri esas alınıyor. YÖKSİS üzerinden alınan güncel kayıtlar değerlendirmeye dahil edilirken, sistemde aktif eğitim bilgisi bulunmayan adaylar için başvuru sırasında bildirilen bilgiler dikkate alınır. Bu nedenle adayların eğitim kayıtlarının güncel olması, branş sıralamalarının doğru değerlendirilmesi açısından önem taşıyor.