KPSS DHBT ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? ÖSYM AİS ile KPSS DHBT sınav giriş belgesi alma, sınav yeri sorgulama ekranı

KPSS DHBT sınavı için nefesler tutulurken, sınava katılacak olan adaylar KPSS DHBT ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek sorularıyla araştırmaları hızlandırdı. Devlet memuru olmak için sınava girmeye hazırlanan adaylar, sınav yerleri ve sınav giriş belgelerine erişmek için ÖSYM AİS ekranını kullanıyor. DHBT sınavına katılım gösterecek adaylar sınav binalarına giriş yapabilmek için KPSS DHBT sınav giriş belgesi alma ekranına erişmek istiyor. İşte ÖSYM AİS ile KPSS DHBT sınav giriş belgesi alma, sınav yeri sorgulama ekranı ve sınav saati…