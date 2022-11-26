KPSS DHBT ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? ÖSYM AİS ile KPSS DHBT sınav giriş belgesi alma, sınav yeri sorgulama ekranı

KPSS DHBT sınavı için nefesler tutulurken, sınava katılacak olan adaylar KPSS DHBT ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek sorularıyla araştırmaları hızlandırdı. Devlet memuru olmak için sınava girmeye hazırlanan adaylar, sınav yerleri ve sınav giriş belgelerine erişmek için ÖSYM AİS ekranını kullanıyor. DHBT sınavına katılım gösterecek adaylar sınav binalarına giriş yapabilmek için KPSS DHBT sınav giriş belgesi alma ekranına erişmek istiyor. İşte ÖSYM AİS ile KPSS DHBT sınav giriş belgesi alma, sınav yeri sorgulama ekranı ve sınav saati…
KPSS DHBT SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
2022 ÖSYM sınav takvimine göre, KPSS DHBT sınavı 27 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak. DHBT-1 ve DHBT-2 kapsamında toplam 40 soru sorulacak ve adaylara cevaplamaları için 60 dakika süre verilecek.
KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav uygulamasının ardından KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sonuçları da 16 Aralık 2022 tarihinde ÖSYM tarafından ilan edilecek.
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