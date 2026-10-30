KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? ÖSYM DHBT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

KPSS DHBT SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans seviyelerinde başvuru yapan adayların kendi eğitim durumlarına uygun soruları cevaplamaları gerekiyor. DHBT puanının hesaplanabilmesi için adayların ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna da katılmış olmaları şartı bulunuyor.