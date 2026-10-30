KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? ÖSYM DHBT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur'an kursu öğreticisi olarak görev almak isteyen adaylar, 2026 KPSS DHBT'ye katılacak. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde gerçekleştirilecek sınav için adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sınav giriş belgelerini sorgulayabilir.
Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 1 Kasım Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki din hizmetleri kadrolarında görev almayı hedefleyen adaylar, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde hazırlanan soruları yanıtlayacak. Tek oturum halinde yapılacak sınavda adaylara 60 dakika süre verilecek.
ÖSYM, 2026 KPSS DHBT sınavına katılacak adayların bina ve salon atamalarını tamamlayarak giriş belgelerini 22 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te erişime açtı. ÖSYM AİS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yapan adaylar, 2026 KPSS DHBT'ye ait belgelerini görüntüleyebilecek.
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Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'nde adaylara toplam 40 çoktan seçmeli soru yöneltilecek. Sınavın ilk 20 sorusu bütün öğrenim düzeyleri için ortak hazırlanan DHBT-1 bölümünden, kalan 20 soru ise adayların eğitim seviyelerine göre farklılaşan DHBT-2 bölümünden oluşacak.
Cevaplama süresi 60 dakika olarak belirlenen sınav, saat 10.15'te başlayıp 11.15'te tamamlanacak.
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans seviyelerinde başvuru yapan adayların kendi eğitim durumlarına uygun soruları cevaplamaları gerekiyor. DHBT puanının hesaplanabilmesi için adayların ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna da katılmış olmaları şartı bulunuyor.
ÖSYM, yılın son döneminde gerçekleştirilecek Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'nin sonuç tarihini de duyurdu. Resmi takvime göre 2026 KPSS DHBT sonuçları 25 Kasım Çarşamba günü açıklanacak.