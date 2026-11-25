DHBT PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

İki yılda bir düzenlenen KPSS DHBT'den elde edilen sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerliliğini koruyor. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise mevcut sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonuçları ilan edilene kadar geçerli olmaya devam ediyor. Adaylar bu iki yıllık süre zarfında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılacak alım ilanlarına bu puanlarıyla başvuru yapabilecek.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör