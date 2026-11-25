Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için geri sayım tamamlandı. Değerlendirme işlemlerinin ardından adaylar puanlarını ve başarı sıralamalarını sorguluyor.
2026 KPSS DHBT sınav sonuçları sabah saatleri itibarıyla henüz erişime açılmadı.
ÖSYM'nin yayımladığı 2026 yılı sınav takvimine göre KPSS DHBT sonuçları 25 Kasım 2026 Çarşamba günü (bugün) ilan edilecek. ÖSYM tarafından sonuçların açıklanacağı kesin saate dair önceden bir duyuru yapılmazken, sonuçların gün içerisinde adayların erişimine açılması bekleniyor.
Adaylar, sonuçların resmen ilan edilmesinin ardından basılı bir sonuç belgesi gönderilmeksizin puanlarını internet üzerinden görüntüleyebilecek. Sorgulama işlemi şu adımlarla gerçekleştirilecek:
ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama adresi olan sonuc.osym.gov.tr internet sitesine giriş yapın.
Açılan ekrandan "2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) Sonuçları" bağlantısına tıklayın.
T.C. kimlik numaranızı ve ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) şifrenizi ilgili alanlara yazın.
Sınav sonuç belgenizi ve aldığınız puanı ekrandan görüntüleyin.
ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
İki yılda bir düzenlenen KPSS DHBT'den elde edilen sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerliliğini koruyor. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise mevcut sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonuçları ilan edilene kadar geçerli olmaya devam ediyor. Adaylar bu iki yıllık süre zarfında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılacak alım ilanlarına bu puanlarıyla başvuru yapabilecek.