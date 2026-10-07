KPSS HEMŞİRELİK ATAMA PUANLARI 2026 | Hemşire atamaları kaç puanla yapılıyor, hangi puan türü?

Hemşire kadrolarına yapılacak lisans düzeyindeki atamalarda KPSS P3 puan türü esas alınıyor. Adaylar, sonuç belgelerindeki P3 puanlarını geçmiş dönem hemşirelik atamalarında oluşan taban puanlarla karşılaştırarak tercih sürecinde şanslarını değerlendirecek.
2026-KPSS Lisans Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi): Sınav Sonuçları Açıklandı https://t.co/TqtrwDogd2 https://t.co/LUh4PzzzQd— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) October 7, 2026
Lisans mezunu hemşirelerin kamu kurumlarına yönelik KPSS yerleştirmelerinde KPSS P3 puan türü esas alınıyor. Bu nedenle 2026 KPSS Lisans sınavına giren hemşire adaylarının tercih sürecinde değerlendirecekleri temel puan türü P3 olacak.
Adayların tercih yaparken yalnızca KPSS puanına değil, tercih edilecek kadronun özel şartlarına ve ilgili yerleştirme kılavuzunda belirtilen koşullara da dikkat etmesi gerekiyor.
KPSS Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel atama puanlarına bakarak hemşirelik tavan ve taban puanları hakkında bilgi edinebilirsiniz.
KPSS HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Hemşirelikte tek bir sabit atama puanı bulunmuyor. Taban puanlar; atanan kurum, kadro sayısı, tercih edilen şehir, adayların puanları ve yerleştirme dönemine göre değişiklik gösterebiliyor.
Bu nedenle 2026 KPSS puanını alan adayların, geçmiş dönem hemşirelik yerleştirmelerinde oluşan taban puanları yalnızca fikir vermesi amacıyla değerlendirmesi gerekiyor. Yeni yapılacak yerleştirmede oluşacak taban puan ise tercihler tamamlandıktan ve sonuçlar açıklandıktan sonra kesinleşecek.