Haberler Yaşam Haberleri KPSS HEMŞİRELİK ATAMA PUANLARI 2026 | Hemşire atamaları kaç puanla yapılıyor, hangi puan türü?
Giriş Tarihi: 7.10.2026 09:22 Son Güncelleme: 7.10.2026 09:23

KPSS HEMŞİRELİK ATAMA PUANLARI 2026 | Hemşire atamaları kaç puanla yapılıyor, hangi puan türü?

2026 KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte hemşirelik mezunlarının atama sürecine ilişkin araştırmaları hız kazandı. KPSS sonuçlarını öğrenen adaylar, hemşire kadrolarına atanabilmek için hangi puan türünün geçerli olduğunu ve geçmiş atamalarda oluşan taban puanları merak ediyor.

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KPSS HEMŞİRELİK ATAMA PUANLARI 2026 | Hemşire atamaları kaç puanla yapılıyor, hangi puan türü?
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Hemşire kadrolarına yapılacak lisans düzeyindeki atamalarda KPSS P3 puan türü esas alınıyor. Adaylar, sonuç belgelerindeki P3 puanlarını geçmiş dönem hemşirelik atamalarında oluşan taban puanlarla karşılaştırarak tercih sürecinde şanslarını değerlendirecek.

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HEMŞİRE ATAMALARINDA HANGİ KPSS PUAN TÜRÜ KULLANILIYOR?

Lisans mezunu hemşirelerin kamu kurumlarına yönelik KPSS yerleştirmelerinde KPSS P3 puan türü esas alınıyor. Bu nedenle 2026 KPSS Lisans sınavına giren hemşire adaylarının tercih sürecinde değerlendirecekleri temel puan türü P3 olacak.

Adayların tercih yaparken yalnızca KPSS puanına değil, tercih edilecek kadronun özel şartlarına ve ilgili yerleştirme kılavuzunda belirtilen koşullara da dikkat etmesi gerekiyor.

HEMŞİRELİK KPSS ATAMA PUANLARI

KPSS Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel atama puanlarına bakarak hemşirelik tavan ve taban puanları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

KPSS HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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HEMŞİRELİK ATAMA PUANLARI KAÇ?

Hemşirelikte tek bir sabit atama puanı bulunmuyor. Taban puanlar; atanan kurum, kadro sayısı, tercih edilen şehir, adayların puanları ve yerleştirme dönemine göre değişiklik gösterebiliyor.

Bu nedenle 2026 KPSS puanını alan adayların, geçmiş dönem hemşirelik yerleştirmelerinde oluşan taban puanları yalnızca fikir vermesi amacıyla değerlendirmesi gerekiyor. Yeni yapılacak yerleştirmede oluşacak taban puan ise tercihler tamamlandıktan ve sonuçlar açıklandıktan sonra kesinleşecek.

HEMŞİRE ADAYLARI TERCİH YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

  • KPSS P3 puanını kontrol etmeli.
  • Tercih edilecek kadronun mezuniyet şartlarını incelemeli.
  • Kadro için belirtilen nitelik kodlarını kontrol etmeli.
  • Geçmiş dönemlerin taban puanlarını yalnızca karşılaştırma amacıyla değerlendirmeli.
  • Tercih döneminde yayımlanacak resmi kılavuzdaki şartları esas almalı.
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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