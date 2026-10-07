KPSS HEMŞİRELİK ATAMA PUANLARI 2026 | Hemşire atamaları kaç puanla yapılıyor, hangi puan türü?

HEMŞİRELİK ATAMA PUANLARI KAÇ?

Hemşirelikte tek bir sabit atama puanı bulunmuyor. Taban puanlar; atanan kurum, kadro sayısı, tercih edilen şehir, adayların puanları ve yerleştirme dönemine göre değişiklik gösterebiliyor.

Bu nedenle 2026 KPSS puanını alan adayların, geçmiş dönem hemşirelik yerleştirmelerinde oluşan taban puanları yalnızca fikir vermesi amacıyla değerlendirmesi gerekiyor. Yeni yapılacak yerleştirmede oluşacak taban puan ise tercihler tamamlandıktan ve sonuçlar açıklandıktan sonra kesinleşecek.