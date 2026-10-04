KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2026 KPSS Lisans sonuç takvimi!

KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasına kısa süre kala heyecanlı bekleyiş başladı. Adaylar, Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarında elde ettikleri puanları ÖSYM'nin yapacağı duyuruyla öğrenecek. KPSS Lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih ise adaylar tarafından bekleniyor.
2026 KPSS Lisans'ta Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül'de, Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül'de tamamlanmıştı. ÖSYM'nin sınav takvimine göre sonuçlar 7 Ekim 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Böylece üç oturuma ait puanlar aynı gün adayların erişimine açılması bekleniyor.
Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapıldıktan sonra sınava ait puan ve sonuç bilgileri görüntülenebilecek. ÖSYM'nin sonuç ekranında adaylardan bu iki bilgi isteniyor.
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ÖSYM, KPSS Lisans sonuçlarını açıklayacağı saate takvimde yer vermedi. Kurumun önceki sınav duyurularında sonuçlar günün farklı saatlerinde erişime açılabildiği için adayların 7 Ekim'de ÖSYM'nin resmi açıklamasını takip etmesi gerekecek. Kesin saat, sonuç duyurusuyla birlikte belli olacak.