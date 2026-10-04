KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2026 KPSS Lisans sonuç takvimi!

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Lisans'ta Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül'de, Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül'de tamamlanmıştı. ÖSYM'nin sınav takvimine göre sonuçlar 7 Ekim 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Böylece üç oturuma ait puanlar aynı gün adayların erişimine açılması bekleniyor.