KPSS ne zaman? 2022 KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri

İptal edilen KPSS lisans sınavı ardından adaylar yeni ÖSYM sınav takvimi ile tarihleri merak ediyor. ÖSYM tarafından lisans, ön lisans ve ortaöğretim olmak üzere 3 oturumda düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Devlet memuru olmak isteyen adayların katılacağı KPSS ortaöğretim, önlisans ve lisans sınav tarihleri belirlendi. İşte, yeni KPSS sınav takvimi 2022…