KPSS ne zaman? 2022 KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri

İptal edilen KPSS lisans sınavı ardından adaylar yeni ÖSYM sınav takvimi ile tarihleri merak ediyor. ÖSYM tarafından lisans, ön lisans ve ortaöğretim olmak üzere 3 oturumda düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Devlet memuru olmak isteyen adayların katılacağı KPSS ortaöğretim, önlisans ve lisans sınav tarihleri belirlendi. İşte, yeni KPSS sınav takvimi 2022…
"18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 08 Eylül 2022 tarihinde saat 14.15'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
Basına yansıyan iddialarla ilgili, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş, 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta yapılması planlanan oturumlar ise ertelenmişti.
ÖSYM, güncellediği sınav takvimiyle 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül'de, Alan Bilgisi oturumunun da 24-25 Eylül'de yapılacağını ilan etmişti.
Adaylar, 18 Eylül'de gerçekleştirilecek Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için 10.00'dan sonra, Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adaylar ise 14.00'ten sonra sınav binalarına alınmayacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM), 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınav takvimini açıkladı. Buna göre sınav tarihleri belli oldu. İşte yeni sınav tarihleri!
2022- KPSS Lisans Sınavının Genel Kültür - Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde yapılacak.
Alan Bilgisi sınavı 24-25 Eylül 2022 tarihleri arasında
ÖABT sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde
2 Ekim 2022 tarihinde yapılması beklenen KPSS ön lisans sınavı 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.