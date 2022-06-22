KPSS ne zaman, başvurular başladı mı? 2022 ÖSYM KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2022

KPSS ne zaman, başvurular başladı mı, başvuru tarihleri ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Ortaöğretim başvurusu Eylül ayında, ön lisans başvurusu ise Ağustos ayında alınacak. Lisans başvuruları 24 Mayıs 2022 tarihinde başlamış olup Haziran ayının ilk haftası sona erdi. İşte ÖSYM KPSS başvuru tarihleri ön lisans, ortaöğretim sınav tarihleri 2022