Haberler Yaşam Haberleri KPSS ne zaman, başvurular başladı mı? 2022 ÖSYM KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2022
Giriş Tarihi: 22.6.2022 21:04 Son Güncelleme: 22.6.2022 21:04

KPSS ne zaman, başvurular başladı mı? 2022 ÖSYM KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2022

KPSS ne zaman, başvurular başladı mı? 2022 ÖSYM KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2022

Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girecek olan adaylar KPSS başvuru ve sınav tarihleri araştırması yapıyor. Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılıyor. Ön lisans, lisans ve ortaöğretim şeklinde üç oturumda tamamlanacak. Peki KPSS ne zaman, başvurular başladı mı? ÖSYM KPSS başvuru tarihleri ön lisans, ortaöğretim sınav tarihleri 2022

KPSS ne zaman, başvurular başladı mı, başvuru tarihleri ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Ortaöğretim başvurusu Eylül ayında, ön lisans başvurusu ise Ağustos ayında alınacak. Lisans başvuruları 24 Mayıs 2022 tarihinde başlamış olup Haziran ayının ilk haftası sona erdi. İşte ÖSYM KPSS başvuru tarihleri ön lisans, ortaöğretim sınav tarihleri 2022

KPSS ÖNLİSANS

KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım'da yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylülde başlayıp 13 Eylül'de bitecek.

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KPSS ne zaman, başvurular başladı mı? 2022 ÖSYM KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2022
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