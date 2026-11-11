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Giriş Tarihi: 11.11.2026 07:19

KPSS ön lisans branş sıralamasında gözler ÖSYM’de! 2026 KPSS ön lisans sıralamaları ne zaman açıklanacak?

KPSS ön lisans adayları, branş bazındaki sıralamaların açıklanacağı tarihi bekliyor. KPSS lisans branş sıralamalarının ÖSYM tarafından erişime açılmasının ardından gözler ön lisans adayları için yapılacak duyuruya çevrildi. Adaylar, kendi alanlarındaki sıralamalarını öğrenmek için ÖSYM'den gelecek açıklamaları takip ediyor.

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KPSS ön lisans branş sıralamasında gözler ÖSYM’de! 2026 KPSS ön lisans sıralamaları ne zaman açıklanacak?
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KPSS önlisans branş sıralaması, adayların kendi alanlarında sınava katılan diğer kişiler arasındaki yerini görmelerine olanak tanıyor. ÖSYM'nin sunduğu bu hizmet sayesinde adaylar, eğitim durumlarına ve branşlarına göre başarı sıralamalarını inceleyebiliyor. 2026 KPSS önlisans adayları da branş bazındaki sıralama bilgilerinin erişime açılmasını bekliyor. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yayımlanacak veriler, adayların yerleştirme sürecini değerlendirmeleri açısından önem taşıyor.

KPSS ÖN LİSANS BRANŞ SIRALAMALARI YAYIMLANDI MI?

2026 KPSS ön lisans adaylarının branş bazındaki başarı sıralamaları henüz ÖSYM tarafından erişime açılmadı. Kurumun resmi internet sitesinde sıralamaların yayımlanmasına ilişkin yeni bir açıklama da yapılmadı.

KPSS Lisans adaylarının branş sıralamalarının geçtiğimiz hafta sisteme yüklenmesinin ardından ön lisans mezunları da kendi alanlarına ait verilerin açıklanmasını beklemeye başladı. Adaylar, ÖSYM'den gelecek duyuruları takip ediyor.

KPSS ÖN LİSANS BRANŞ SIRALAMALARI İÇİN TARİH BELLİ OLDU MU?

ÖSYM, 2026 KPSS ön lisans branş sıralamalarının yayımlanacağı güne ilişkin henüz resmi bir takvim paylaşmadı. Adaylar, sıralama bilgilerinin önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılmasını bekliyor. Konuyla ilgili güncel açıklamaların ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.

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KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ilgili sınavın "Branş Bazında Sıralama" ekranına ulaşabiliyor. Ekranda adayların sahip oldukları puan türlerinden sıralamasını görmek istedikleri puan türünü ve ilgili eğitim alanlarını seçmeleri gerekiyor.

Ardından "Hesapla" butonuna basılarak seçilen puan türü ve eğitim alanındaki başarı sırası görüntülenebiliyor. Adaylar, isterlerse "Yerleştirilen adaylar sıralamaya dahil edilmesin" seçeneğini de işaretleyebiliyor.

KPSS BRANŞ SIRALAMALARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINI ETKİLER Mİ?

ÖSYM tarafından sunulan branş bazında sıralama ekranı, adayların kendi alanlarındaki başarı durumlarını diğer sınav katılımcılarıyla karşılaştırabilmeleri için hazırlanıyor. Ancak bu sıralamaların kamu kurumlarına yapılacak yerleştirme işlemlerinde doğrudan bir etkisi bulunmuyor. Yerleştirmeler, ilgili KPSS puanı, tercih edilen kadrolar ve ÖSYM tarafından belirlenen yerleştirme kuralları doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

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Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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