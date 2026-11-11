KPSS ön lisans branş sıralamasında gözler ÖSYM’de! 2026 KPSS ön lisans sıralamaları ne zaman açıklanacak?

KPSS BRANŞ SIRALAMALARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINI ETKİLER Mİ?

ÖSYM tarafından sunulan branş bazında sıralama ekranı, adayların kendi alanlarındaki başarı durumlarını diğer sınav katılımcılarıyla karşılaştırabilmeleri için hazırlanıyor. Ancak bu sıralamaların kamu kurumlarına yapılacak yerleştirme işlemlerinde doğrudan bir etkisi bulunmuyor. Yerleştirmeler, ilgili KPSS puanı, tercih edilen kadrolar ve ÖSYM tarafından belirlenen yerleştirme kuralları doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

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Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör