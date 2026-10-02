KPSS ÖN LİSANS İÇİN GERİ SAYIM! ÖSYM ile 2026 KPSS ön lisans ne zaman, sınav yerleri nasıl sorgulanır?

"KPSS ÖN LİSANSA 1 MİLYON 593 BİN 198 ADAY BAŞVURDU"

Sınav merkezi sayısının arttırıldığını açıklayan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "2026 KPSS Ön Lisansa 1 milyon 593 bin 198 aday başvurdu ve sınav merkezi sayısı 160'a çıkarıldı. Adayların sınava ulaşımını kolaylaştırmak adına çalışma yapılmış, sınav merkezi sayısı 25 arttırılmıştır. Aday sayısındaki artış, sınav hazırlığında dikkate alınarak sınav merkezi, bina ve salon kapasiteleri ile görevli atamaları bu kapsamda yapıldı. Adayların 989 bin 326'sı kadın, 603 bin 872' sini erkekler oluşturuyor. En fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir' den gelmiş durumda. KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da ise bin 249 aday sınava katılacak. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken, 4 bin 293 aday bu haktan yararlandı. Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 110 bina, sınav binası olarak kullanılacak. Bu binalarda 488 aday sınava katılacak" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör