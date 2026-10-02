KPSS ÖN LİSANS İÇİN GERİ SAYIM! ÖSYM ile 2026 KPSS ön lisans ne zaman, sınav yerleri nasıl sorgulanır?

2 yıllık üniversite mezunlarının ve bu yıl tam 1 milyon 593 bin 198 adayın başvurduğu 2026 KPSS ön lisans sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖSYM'nin resmi takvimine göre 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında başvuruları tamamlanan KPSS ön lisans sınavı için ekim ayının ilk haftası ön plana çıktı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre 2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Toplam 120 sorunun yer aldığı oturumda adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek.
Adayların dikkatine!
KPSS ön lisans sınavı saat 10.15'te başlayacak ancak adaylar, saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak.
2026 KPSS Ön Lisans sınav giriş belgeleri 24 Eylül tarihinde ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.
Sınav giriş belgesine AİS üzerinden ulaşan adayların, belgelerini sınav günü yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
ÖSYM 2026 KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Sınav merkezi sayısının arttırıldığını açıklayan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "2026 KPSS Ön Lisansa 1 milyon 593 bin 198 aday başvurdu ve sınav merkezi sayısı 160'a çıkarıldı. Adayların sınava ulaşımını kolaylaştırmak adına çalışma yapılmış, sınav merkezi sayısı 25 arttırılmıştır. Aday sayısındaki artış, sınav hazırlığında dikkate alınarak sınav merkezi, bina ve salon kapasiteleri ile görevli atamaları bu kapsamda yapıldı. Adayların 989 bin 326'sı kadın, 603 bin 872' sini erkekler oluşturuyor. En fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir' den gelmiş durumda. KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da ise bin 249 aday sınava katılacak. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken, 4 bin 293 aday bu haktan yararlandı. Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 110 bina, sınav binası olarak kullanılacak. Bu binalarda 488 aday sınava katılacak" ifadelerini kullandı.
2026-KPSS Ön Lisans Sınavı: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldıhttps://t.co/u8SpafdZj3 pic.twitter.com/gF5YZtdFmK— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) September 24, 2026