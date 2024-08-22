KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2024 görüntüleme ekranı || ÖSYM ile 2024 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans sınavı 1 Eylül Pazar günü binlerce öğrencinin katılımı ile yapılacak. Kamuda memur olabilmek için uzun süredir hazırlık yapan adayların gözü tarih yaklaştıkça sınav giriş belgelerine çevrilmiş durumda. Öğrencilerin sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri sınav giriş belgelerinde olacak. Bu noktada "2024 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları arama motorlarında yerini aldı. Peki, ÖSYM kılavuzu ile KPSS ön lisans giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, nasıl alınır? İşte, KPSS ön lisans sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı ve diğer detaylar...
2024 KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan takvime göre Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans sınavı kapsamındaki merkezi sınav, 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.
KPSS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI
ÖSYM tarafından "KPSS sınav giriş belgesi açıklandı" duyurusu geldikten sonra adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte osym.gov.tr adresinden sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek.
KPSS ön lisans sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı, salon, sıra numarası ve sınav kuralları yer alacak.
Adaylar sınavın düzenleneceği okulun açık adresine de sınav giriş belgesi üzerinden erişim sağlayabilir.
KPSS ÖNLİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Önlisans sınav sonuçları, 20 Eylül 2024 tarihinde ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak.