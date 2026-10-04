KPSS Ön Lisans sınav günü toplu taşıma ücretsiz mi? 4 Ekim 2026 Marmaray, metro, metrobüs bedava mı?

İstanbul'da sınava girecek adaylar için ulaşım konusunda önemli bir karar alındı. Metro İstanbul tarafından yapılan duyuruya göre KPSS adayları ve sınav görevlileri, belirlenen şartları yerine getirmeleri halinde sınav günü toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

KPSS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak KPSS Ön Lisans sınavı nedeniyle İstanbul'da sınava girecek adaylar ve öğretim görevlileri, sınav belgelerini veya görevli belgelerini göstererek ücretsiz ulaşım imkanından yararlanabilecek.

Ücretsiz ulaşım uygulaması, sınav başlangıç saatinden 2 saat önce başlayacak ve sınav bitişinden 2 saat sonrasına kadar geçerli olacak.