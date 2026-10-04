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Giriş Tarihi: 4.10.2026 07:55

KPSS Ön Lisans sınav günü toplu taşıma ücretsiz mi? 4 Ekim 2026 Marmaray, metro, metrobüs bedava mı?

KPSS Ön Lisans sınavı için geri sayım sona ererken adayların ulaşım telaşı da başladı. 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek sınav öncesinde İstanbul’da toplu taşıma kullanacak adaylar, metro, metrobüs ve Marmaray başta olmak üzere ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmadığını araştırıyor.

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KPSS Ön Lisans sınav günü toplu taşıma ücretsiz mi? 4 Ekim 2026 Marmaray, metro, metrobüs bedava mı?
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İstanbul'da sınava girecek adaylar için ulaşım konusunda önemli bir karar alındı. Metro İstanbul tarafından yapılan duyuruya göre KPSS adayları ve sınav görevlileri, belirlenen şartları yerine getirmeleri halinde sınav günü toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

KPSS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak KPSS Ön Lisans sınavı nedeniyle İstanbul'da sınava girecek adaylar ve öğretim görevlileri, sınav belgelerini veya görevli belgelerini göstererek ücretsiz ulaşım imkanından yararlanabilecek.

Ücretsiz ulaşım uygulaması, sınav başlangıç saatinden 2 saat önce başlayacak ve sınav bitişinden 2 saat sonrasına kadar geçerli olacak.

MARMARAY, METRO VE METROBÜS BEDAVA MI?

İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarında KPSS adayları ve sınav görevlileri için ücretsiz ulaşım uygulanacak. Bu kapsamda Metro İstanbul'un işlettiği metro ve raylı sistem hatlarının yanı sıra entegrasyona dahil diğer toplu ulaşım araçlarından da belirtilen saat aralığında yararlanılabilecek.

Adayların ücretsiz ulaşım hakkından yararlanabilmesi için sınav giriş belgesini, sınav görevlilerinin ise görevli belgesini yanında bulundurması gerekiyor.

ÜCRETSİZ ULAŞIM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

4 Ekim Pazar günü yapılacak KPSS Ön Lisans sınavı için ücretsiz ulaşım, sınavın başlangıç saatinden 2 saat önce başlayacak. Uygulama sınavın bitiş saatinden 2 saat sonrasına kadar devam edecek.

Bu nedenle adayların sınav günü sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları ve ulaşım sırasında gerektiğinde belgeyi ibraz etmeleri önem taşıyor.

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ANKARA'DA KPSS ADAYLARI İÇİN EK SEFER

Ankara'da da KPSS Ön Lisans sınavı nedeniyle ulaşım tedbirleri alındı. EGO Genel Müdürlüğü, 4 Ekim Pazar günü sınav merkezlerine ulaşımda sorun yaşanmaması için hafta sonu çalışma programına ek olarak 20 otobüs hattında 43 ek servis planlandığını açıkladı.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere sınava girecek adayların, sınav sabahı oluşabilecek yoğunluğu dikkate alarak ulaşım için erken yola çıkmaları öneriliyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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KPSS Ön Lisans sınav günü toplu taşıma ücretsiz mi? 4 Ekim 2026 Marmaray, metro, metrobüs bedava mı?
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