KPSS ÖN LİSANS SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI | ÖSYM KPSS Ön Lisans ne zaman, saat kaçta başlayacak?

KPSS ÖN LİSANS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Sınavda toplam 120 soru bulunuyor. Bunun 60'ı Genel Yetenek, 60'ı ise Genel Kültür testinden oluşuyor. Adaylara tüm sorular için 130 dakika, yani 2 saat 10 dakika cevaplama süresi tanınıyor.