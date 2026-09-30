Haberler Yaşam Haberleri KPSS ÖN LİSANS SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI | ÖSYM KPSS Ön Lisans ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Giriş Tarihi: 30.09.2026 09:41

KPSS ÖN LİSANS SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI | ÖSYM KPSS Ön Lisans ne zaman, saat kaçta başlayacak?

KPSS Ön Lisans için sınav merkezleri belli oldu, şimdi adayların gündeminde oturum saati ve sınav günü ayrıntıları var. Giriş belgesinde yer alan okul ve salon bilgilerini kontrol eden adaylar, detayları ÖSYM üzerinden takip ediyor. Peki, KPSS Ön Lisans ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte, sorgulama ekranı ve adayların bilmesi gereken ayrıntılar...

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KPSS ÖN LİSANS SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI | ÖSYM KPSS Ön Lisans ne zaman, saat kaçta başlayacak?
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ÖSYM'nin sınav yerlerini erişime açmasıyla KPSS Ön Lisans adayları hangi binada ve salonda sınava gireceğini öğrendi. Giriş belgelerinin yayımlanmasının ardından oturum süresi ve adayların uyması gereken kurallar da yeniden gündeme geldi.

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2026 KPSS Ön Lisans, 4 Ekim Pazar günü yapılacak. ÖSYM takvimine göre oturum saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 130 dakika süre verilecek. Tek oturum halinde uygulanacak sınavda Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri yer alıyor.

Adayların sınav günü saat konusunda özellikle dikkatli olması gerekiyor. ÖSYM uygulamasına göre saat 10.00'dan sonra sınav binalarına giriş yapılamayacak.

KPSS ÖN LİSANS SINAV YERİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak sınava katılacakları bina ve salon bilgilerini görüntüleyebiliyor. Sınava giriş belgesi posta yoluyla gönderilmiyor; adayların belgeyi sistem üzerinden kendilerinin edinmesi gerekiyor.

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KPSS ÖN LİSANS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Sınavda toplam 120 soru bulunuyor. Bunun 60'ı Genel Yetenek, 60'ı ise Genel Kültür testinden oluşuyor. Adaylara tüm sorular için 130 dakika, yani 2 saat 10 dakika cevaplama süresi tanınıyor.

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2026 ÖSYM KPSS sınav sonuç tarihi belli oldu!

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek. Sınav sonucunda ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türü hesaplanacak.

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KPSS ÖN LİSANS SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI | ÖSYM KPSS Ön Lisans ne zaman, saat kaçta başlayacak?
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