KPSS ÖN LİSANS SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI | ÖSYM KPSS Ön Lisans ne zaman, saat kaçta başlayacak?

ÖSYM'nin sınav yerlerini erişime açmasıyla KPSS Ön Lisans adayları hangi binada ve salonda sınava gireceğini öğrendi. Giriş belgelerinin yayımlanmasının ardından oturum süresi ve adayların uyması gereken kurallar da yeniden gündeme geldi.
2026 KPSS Ön Lisans, 4 Ekim Pazar günü yapılacak. ÖSYM takvimine göre oturum saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 130 dakika süre verilecek. Tek oturum halinde uygulanacak sınavda Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri yer alıyor.
Adayların sınav günü saat konusunda özellikle dikkatli olması gerekiyor. ÖSYM uygulamasına göre saat 10.00'dan sonra sınav binalarına giriş yapılamayacak.
Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak sınava katılacakları bina ve salon bilgilerini görüntüleyebiliyor. Sınava giriş belgesi posta yoluyla gönderilmiyor; adayların belgeyi sistem üzerinden kendilerinin edinmesi gerekiyor.
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ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek. Sınav sonucunda ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türü hesaplanacak.