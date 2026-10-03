KPSS Ön Lisans sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2026 ÖSYM KPSS Ön Lisans kaç soru, kaç dakika?

SINAVA GİRERKEN YANINIZDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER VE YASAKLAR

Adayların sınav binalarına sorunsuz şekilde giriş yapabilmeleri için yanlarında bulundurması zorunlu olan ve kesinlikle yasaklanan materyaller ÖSYM tarafından ilan edilmiştir:

Zorunlu Belgeler: T.C. Kimlik Kartı (veya geçerli pasaport) ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden alınan fotoğraflı ve barkodlu 2026-KPSS Ön Lisans Sınava Giriş Belgesi.

Yasaklı Eşyalar: Çanta, cep telefonu, akıllı saat, takı, her türlü elektronik cihaz, kağıt, kalem ve silgi (Kalem ve silgi ÖSYM tarafından sıralarda hazır verilecektir).

Serbest Eşyalar: Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı sökülmüş su.