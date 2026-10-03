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Giriş Tarihi: 3.10.2026 19:25

KPSS Ön Lisans sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2026 ÖSYM KPSS Ön Lisans kaç soru, kaç dakika?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 KPSS Ön Lisans oturumu için geri sayım sona erdi. İki yıllık üniversite mezunlarının katıldığı dev sınavın tam başlama ve bitiş saatleri, oturum süresi ile soru dağılımı detayları kesinleşti. Peki, KPSS Ön Lisans saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç soru kaç dakika?

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KPSS Ön Lisans sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2026 ÖSYM KPSS Ön Lisans kaç soru, kaç dakika?
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Kamu kurumlarında memur kadrolarına atanmak isteyen yüz binlerce adayın katılım sağlayacağı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştiriliyor. ÖSYM sınav takvimi kılavuzuna göre adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan toplam 120 soru yöneltilecek.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

ÖSYM tarafından açıklanan resmi takvime göre 2026-KPSS Ön Lisans oturumu 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacaktır. Sınav salonlarında düzenin sağlanması ve kimlik kontrollerinin tamamlanması amacıyla sınav binalarının kapıları saat 10.00'da kapatılacaktır.

Bu saatten sonra gelen hiçbir aday, mazereti ne olursa olsun sınav binalarına alınmayacaktır. Toplam 130 dakika sürecek olan sınav, saat 12.25'te resmen sona erecektir.

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2026 KPSS ÖN LİSANS KAÇ SORU VE KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Sınavda adaylara iki ayrı testten oluşan kapsamlı bir değerlendirme uygulanır:

Toplam Soru Sayısı: 120 Soru (60 Genel Yetenek + 60 Genel Kültür)

Toplam Cevaplama Süresi: 130 Dakika (2 saat 10 dakika)

SINAVA GİRERKEN YANINIZDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER VE YASAKLAR

Adayların sınav binalarına sorunsuz şekilde giriş yapabilmeleri için yanlarında bulundurması zorunlu olan ve kesinlikle yasaklanan materyaller ÖSYM tarafından ilan edilmiştir:

Zorunlu Belgeler: T.C. Kimlik Kartı (veya geçerli pasaport) ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden alınan fotoğraflı ve barkodlu 2026-KPSS Ön Lisans Sınava Giriş Belgesi.

Yasaklı Eşyalar: Çanta, cep telefonu, akıllı saat, takı, her türlü elektronik cihaz, kağıt, kalem ve silgi (Kalem ve silgi ÖSYM tarafından sıralarda hazır verilecektir).

Serbest Eşyalar: Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı sökülmüş su.

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2026 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 yılı sınav takvimi bilgisine göre, 4 Ekim 2026'da tamamlanan KPSS Ön Lisans sınavının değerlendirme süreci yaklaşık 3 hafta sürecektir. Sınav sonuçları 30 Ekim 2026 Cuma günü ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile erişime açılacaktır.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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