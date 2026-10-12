Haberler Yaşam Haberleri KPSS Ön Lisans sonuç ekranı için araştırmalar hızlandı! 2026 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 12.10.2026 01:07

KPSS Ön Lisans sonuç ekranı için araştırmalar hızlandı! 2026 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Ön Lisans sınavına katılan adaylar, kamu kurumlarında görev alabilmek için sonuç sürecini yakından takip ediyor. Sınavın ardından puanlarını öğrenmek ve tercih dönemine ilişkin hazırlıklarını planlamak isteyen adaylar, ÖSYM’den gelecek açıklamalara odaklandı. KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu ise ÖSYM’nin sınav takvimiyle yanıt buldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
KPSS Ön Lisans sonuç ekranı için araştırmalar hızlandı! 2026 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
  • ABONE OL

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumunun tamamlanmasıyla birlikte adayların gündeminde sonuç süreci yer almaya başladı. İki yıllık yükseköğretim programlarından mezun olan veya sınavın geçerlilik koşullarını karşılayan adaylar, aldıkları puanla kamu kurumlarının personel alımlarına başvurmayı hedefliyor.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak.

Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS Ön Lisans sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 2 yıl boyunca geçerli olacak.

Ancak yeni bir KPSS Ön Lisans sınavının yapılamaması halinde mevcut sonuçların geçerliliği, bir sonraki sınavın sonuçları açıklanana kadar devam edecek.

Böylece adaylar, sonuçlarını kamu kurumlarının ilgili personel alımlarında tercih dönemlerinde kullanabilecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

#ÖSYM

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
KPSS Ön Lisans sonuç ekranı için araştırmalar hızlandı! 2026 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA