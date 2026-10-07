Haberler Yaşam Haberleri KPSS Ön Lisans sonuç tarihi! ÖSYM paylaştı! 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 7.10.2026 16:41

KPSS Ön Lisans sonuç tarihi! ÖSYM paylaştı! 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS maratonunu tamamlayan ön lisans mezunu adaylar şimdi sonuç tarihine odaklandı. KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini korurken, ÖSYM'nin takviminde sonuç tarihi işaretlendi. Sonuçlarla birlikte adayların KPSS puanları belli olacak ve bu puanlar kamu personeli alımlarındaki tercih sürecinin önemli aşamalarından birini oluşturacak. Açıklanan sonuçlar iki yıl boyunca geçerliliğini koruyacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
KPSS Ön Lisans sonuç tarihi! ÖSYM paylaştı! 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
  • ABONE OL

Kamu kurumlarında görev almak isteyen ön lisans mezunu adaylar için KPSS Ön Lisans sonuçları kritik önem taşıyor. 4 Ekim'de tamamlanan sınavın ardından 1 milyon 593 bin 198 adayın sonuç heyecanı başladı. Açıklanacak puanlarla birlikte adayların önündeki tercih ve kamu personeli alım süreci de şekillenecek.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ön Lisans sınavının ardından adayların en çok merak ettiği konu sonuçların açıklanacağı tarih oldu. ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS Ön Lisans sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 2 yıl boyunca geçerli olacak. Ancak yeni bir KPSS Ön Lisans sınavının yapılamaması halinde mevcut sonuçların geçerliliği, bir sonraki sınavın sonuçları açıklanana kadar devam edecek. Böylece adaylar, sonuçlarını kamu kurumlarının ilgili personel alımlarında tercih dönemlerinde kullanabilecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

#ÖSYM

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
KPSS Ön Lisans sonuç tarihi! ÖSYM paylaştı! 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA