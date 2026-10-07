Haberler Yaşam Haberleri KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI için gözler ÖSYM'de! 2026 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 7.10.2026 09:12

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI için gözler ÖSYM'de! 2026 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ön Lisans sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından iki yılda bir gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans sınavı, 4 Ekim 2026 Pazar günü binlerce adayın katılımıyla tamamlandı. Sınavın ardından gözler ÖSYM'nin sonuç takvimine çevrilirken, 1 milyon 593 bin 198 aday “KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte ÖSYM'nin sonuç tarihi...

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KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI için gözler ÖSYM’de! 2026 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Milyonlarca adayın beklediği KPSS ön Lisans sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınava 1 milyon 593 bin 198 kişi başvuru yaptı. Sınav maratonunu geride bırakan adaylar şimdi ÖSYM tarafından açıklanacak sonuç tarihine odaklandı.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ön Lisans sınavının ardından adayların en çok merak ettiği konu sonuçların açıklanacağı tarih oldu. ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS Ön Lisans sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 2 yıl boyunca geçerli olacak. Ancak yeni bir KPSS Ön Lisans sınavının yapılamaması halinde mevcut sonuçların geçerliliği, bir sonraki sınavın sonuçları açıklanana kadar devam edecek. Böylece adaylar, sonuçlarını kamu kurumlarının ilgili personel alımlarında tercih dönemlerinde kullanabilecek.

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KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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